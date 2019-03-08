Премьер-министр Литвы передал Румасу «план-хулиган» по БелАЭС 3 8.03.2019, 12:14

Саулюс Сквярнялис

Фото: DELFI

Саулюс Сквярнялис призывает переделать Островецкую АЭС в газовую электростанцию.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис обратился к премьер-министру Республики Беларусь Сергея Румаса предлагает рассмотреть вопрос о разработке современной газовой электростанции вместо Островецкой АЭС, сообщает «Белсат».

«Как соседние государства мы взаимодействуем и сотрудничаем в широком диапазоне сфер, поэтому от имени литовского правительства и от себя лично я хотел бы выразить глубокую надежду на то, что этот вопрос также будет решаться в духе добрососедства и взаимной выгоды.

Уважая право каждого государства выбирать направление для своей экономики, тем не менее мы не можем скрыть наше глубокое разочарование в связи с решением нашего соседа Беларуси двигаться вперед с проектом АЭС менее чем в 50 км от Вильнюса, столицы Литвы», – говорится в письме премьера, опубликованном на сайте правительства.

Премьер-министр Литвы также обращает внимание а то, что проведенные стресс-тесты выявили: АЭС опасна, так как участок объекта находится в пределах сейсмической зоны, и проект имеет различные серьезные недостатки. Строительство электростанции в неприемлемой локации, по словам Сквярнялиса, не позволяет с абсолютной уверенностью говорить о безопасности АЭС.

«На этом фоне я хотел бы предложить белорусской стороне возможность создания современной газовой электростанции вместо Островецкой атомной электростанции. Литва будет готова обеспечить поставки газа от себя и через свою территорию», – отметил Сквярнялис.

По его словам, Клайпедский терминал сжиженного газа может удовлетворить не только нужды Литвы, но и региональных потребителей по крайней мере до 2044 года.

Премьер-министр убежден, что предложенная альтернатива принесет пользу белорусскому экономике и «откроет качественно новую главу» не только во взаимоотношениях между Беларусью и Литвой, но и в отношениях Беларуси с Евросоюзом.