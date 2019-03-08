Мария Тарасенко: Меня считают человеком неизвестно какого сорта 8.03.2019, 12:40

Мария Тарасенко

Фото: facebook

В деле гомельчанки против декрета о «тунеядцах» появился еще один ответчик.

Судья суда Железнодорожного района Гомеля Илья Свиридов привлек по иску о взыскании морального вреда «не занятой в экономике» Марии Тарасенко соответчиками районную администрацию и финансовые управления города и области, пишет praca-by.info.

Об этом стало известно из определения суда, вынесенного еще 28 февраля.

15 марта в 14.00 в суде Железнодорожного района Гомеля начнется первый процесс так называемого «не занятого в экономике» против государства. Отстаивать свои права будет истец - домохозяйка Мария Тарасенко, а помогать ей будет юрист профсоюза РЭП, правозащитник Леонид Судаленко.

«Районную администрацию суд привлек в дело так как образованная ей «тунеядская» комиссия не является юридическим лицом, а значит не может быть ответчиком в суде. Что касается областного и городского финансовых управлений, мы не возражаем, нам все равно, из какого источника государство будет возмещать моральный вред», - прокомментировал ситуацию Л. Судаленко, который будет представлять интересы истицы в суде.

Мария Тарасенко говорит, что моральный вред ей действительно нанесен.

«Знаете, очень тяжело было узнать, что меня включили в базу данных «тунеядцев». То есть, меня считают человеком неизвестно какого сорта: раз я не работаю, государство считает себя вправе душить меня повышенными коммунальными платежами. Для меня это было просто унизительно. Последней каплей стало то, что все это прозвучало именно в мой день рождения. Это не просто обидно – меня изощренно унизили. Я – гражданка Беларуси. Я здесь родилась, живу здесь, тем самым поддерживая экономику – и меня ставят в такие условия. Только потому, что я могу позволить себе быть домохозяйкой и не работать. Что, кстати говоря, является моим конституционным правом», - заявила собеседница.

Ранее женщина подавала в суд Железнодорожного района Гомеля жалобу на включение ее данных в базу не занятых, однако суд отказал в возбуждении дела ввиду неподведомственности жалобы. Отказ районного суда она обжаловала в апелляционной инстанции областного суда, хотя считает, что уже на самом верху принято решение не принимать жалобы, что б не создавать на этот счет прецедентов.