Как белорусам выбрать авто, которое нравится, вписавшись в $5000 3 8.03.2019, 13:21

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Эксперты дали несколько полезных советов.

"Выбираем с женой авто. Жена хочет что-то маленькое, похожее на Peugeot 307, и категорически против универсала. Я же хочу универсал или внедорожник. Что можно присмотреть? Бюджет 5000$", - задает вопрос abw.by читатель.

О хорошем внедорожнике или кроссовере за эти деньги забудьте сразу: автомобиль будет "измучен" предыдущими владельцами до полуобморочного состояния. В лучшем случае удастся отыскать не сильно "убитый" ВАЗ-21213 или Chevrolet Niva. Но эти варианты оправданны, если планируются периодические вылазки на бездорожье. В противном случае лучше рассматривать к покупке легковые модели.

Опять же, учитывая бюджет и не видя в вопросе никаких особых пожеланий и параметров по технической части, рекомендуем рассматривать к покупке гольф-класс не старше 2004-2005 г.в. с бензиновым двигателем и механической коробкой передач - так больше шансов найти более-менее приличный экземпляр и снизить риск дорогостоящего ремонта в будущем.

Что касается типа кузова, то здесь, скорее всего, придется искать с супругой компромисс. Во-первых, универсалы бывают разные. Одно дело практичные, но визуально довольно грузные модели вроде Opel Astra H Caravan, Fiat Stilo Multiwagon или тот же Peugeot 307 Break/SW, и совсем другое - Ford Focus SW или Renault Megane Estate. К слову, все эти модели, будь то универсалы или хэтчбеки, можно рассматривать к покупке: они достаточно надежны и ремонтопригодны, к тому же в бюджет вписываются экземпляры 2004-2007 г.в.

Во-вторых, если требуется практичность, но супругу смущает внешний вид или габариты, можно посмотреть в сторону компактвэнов. Например, в эти деньги попадают Citroёn Xsara Picasso, Ford C-Max и Renault Scenic II 2004-2007 г.в. По части простора для пассажиров и места для багажа они практически не уступают, а порой и переигрывают универсалы гольф-класса, но при этом не выглядят "грузовиками".

Если говорим про практичные варианты до 5000$, можно также вспомнить о "каблуках" вроде Peugeot Partner/Citroёn Berlingo, Renault Kangoo или Fiat Doblo, тем более что у них были пассажирские версии повышенной комфортности. В плюсах этих моделей - большая вместимость, простая конструкция, а часто и большой дорожный просвет, а также возможность рассматривать автомобили 2005-2010 г.в. Кого-то даже привлекает необычный внешний вид.

Однако уровень комфорта во всех отношениях ниже, чем у легковых универсалов или компактвэнов, с точки зрения ходовых качеств и топливной экономичности "каблуки" не очень хорошо подходят для поездок по трассам, а еще очень много машин попадает на вторичный рынок после коммерческой эксплуатации, их техническое состояние оставляет желать лучшего.

Как видим, варианты есть, причем они не ограничиваются названными выше моделями - журналисты упомянули лишь наиболее очевидные и распространенные. В любом случае при довольно скромном бюджете на первое место выходит техническое состояние предлагаемых к продаже машин. Ниже приведем наиболее известные "болячки" и нюансы упоминавшихся моделей.

Ford Focus II/C-Max

Focus II и С-Max - одного поля ягоды. Предложений на рынке много, в том числе и бензиновых версий. 2,0-литровый 145-сильный мотор очень неплох, но довольно "прожорлив", так что, если нужна экономия, лучше отдать предпочтение 1,6-литровому варианту. Правда, 115-сильная версия Ti-VCT до 2007 г.в. имела вопросы с надежностью муфт системы изменения фаз газораспределения. Также помним, что на Focus II еще ставили старый 100-сильный двигатель - простой и вполне надежный, но о нормальной динамике можно забыть. А вот по 1,8-литровому двигателю есть вопросы. Во-первых, хватает проблем со стабильностью работы, в чем виновата то система зажигания, то дроссельная заслонка, то блок управления. Во-вторых, нередко уже после 200 тыс. км требуется вскрытие из-за залегающих маслосъемных колец.

По части электрики все более-менее неплохо. А вот ржавчину на кузове старых машин вполне реально обнаружить, особенно если предыдущие владельцы упустили первые очаги коррозии. Так что по части стойкости кузова к "рыжей чуме" Focus и С-Max - это средний уровень. Осматривать старые "форды" лучше с пристрастием, а после покупки делать дополнительный антикор.

Renault Megane II/Scenic II

В списке потенциальных проблем - отказ электростеклоподъемников, различные неисправности климат-контроля, выход из строя подрулевых переключателей, некорректная работа аудиосистемы и т.д. В общем, с электрооборудованием "пожилого" Megane или Scenic надо держать ухо востро. С другой стороны, действительно серьезных или дорогостоящих проблем по этой части (за исключением климат-контроля) у автомобиля нет.

1,4-литровый двигатель слаб даже для хэтчбека, 2,0-литровый турбомотор редок и, в общем-то, избыточен. Остаются атмосферные версии 1.6 и 2.0. Обе достаточно просты и вполне надежны, хотя и не лишены недостатков. Так, "по молодости" 1,6-литровый мотор отметился преждевременной "кончиной" фазовращателей. Из других недостатков (многие касаются и 2,0-литровой версии) можно отметить текущие сальник коленвала и водяную помпу, недолговечные индивидуальные катушки зажигания, отказ датчиков коленвала и распредвала. Но в целом никакого криминала. "Попасть" на дорогой ремонт можно лишь в случае обрыва ремня ГРМ вследствие несвоевременной замены или неправильной установки (а специфика есть, так что лучше обращаться к специалистам по "французам").

Механическая коробка надежна, надо лишь следить за тем, чтобы не было утечек масла через "сопливые" сальники. Если пропустить падение уровня масла, можно "попасть" уже на замену подшипников валов коробки. Средняя ходимость деталей с лихвой компенсируется простотой подвески и стоимостью запчастей. А вот на Scenic электромеханический "ручник" со временем может выйти из строя. Причин тому может быть несколько. Блок привода и управления находится под днищем и страдает от агрессивной среды. Еще одно слабое место системы - закисающие тросы. Кроме того, могут возникать вопросы по электрической части.

Peugeot 307/Citroёn Xsara/Xsara Picasso

"Французы" хорошо противостоят коррозии, а вот по части электрики это в лучшем случае середнячки: с возрастом "науку о контактах" придется вспоминать. Подвеска проста и достаточно надежна, наименьшим ресурсом обладают стойки стабилизатора, но и они обычно выхаживают более 40 тыс. км. Относительно быстро вылетают рулевые тяги, а все остальные детали ходовой части могут продержаться и 80, и даже 100 тыс. км - в конечном счете все зависит от условий эксплуатации и качества деталей.

Большинство бензиновых версий представлено с простым "атмосферником" 1.6. По "железу" вопросов нет, но возможны утечки через прокладку клапанной крышки. К "болячкам" также можно отнести вопросы по дроссельной заслонке, преждевременный выход из строя нижних подушек мотора и катушек зажигания.

Opel Astra H

Один из наиболее популярных вариантов на рынке - Opel Astra H. Скорее всего, придется делать выбор между 115-сильным двигателем Z16XER и 140-сильным Z18XER (оба мотора в данных модификациях появились на Astra H в 2006 году), что с точки зрения надежности не является принципиальным.

Также оба двигателя с распределенным впрыском топлива можно считать достаточно привлекательными по ремонтопригодности и стоимости затрат на ремонт. А слабые места у них общие - это модуль зажигания, выходящие из строя датчики, далеко не самая надежная проводка. Кроме того, двигатели чувствительны к качеству моторного масла и срокам его замены. В общем, критерием выбора может быть либо техническое состояние конкретного экземпляра, либо различия в характеристиках: 1,8-литровый двигатель мощнее, но и чуть "прожорливее".

Впрочем, может попасться версия 1.6 Twinport (Z16XEP), или же вы польститесь на цепной 1.4 Twinport (Z14XEP). Общая надежность этих моторов вопросов не вызывает, чего нельзя сказать о системе, давшей приставку в названии. Twinport - это фирменное обозначение системы впускного тракта с изменяемой геометрией. Так вот, со временем возможны проблемы, связанные с приводом вихревых заслонок.

При осмотре подержанной Astra обязательно проверьте, не сопровождается ли работа трансмиссии повышенным шумом или посторонними звуками. Дело в том, что механическая коробка F17, применявшаяся с рассматриваемыми моторами, далека от идеала: не так уж редки случаи ее преждевременного выхода из строя при пробегах до 200 тыс. км и на машинах младше 10 лет. Причем на более мощном 1,8-литровом двигателе "кончину" дифференциала и подшипников валов спровоцировать гораздо проще...