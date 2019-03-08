Для гродненской милиции ругань матом не является правонарушением? 8.03.2019, 13:47

Иллюстрационное фото tut.by

Правда, у силовиков есть исключения.

Если же вы общественный активист, то это точно правонарушение, которое милиционеры часто вписывают в сфальсифицированные протоколы, сообщает гродненская «Весна».

Если же нет, то дело становится очень запутанным. В этом смог убедиться на своем собственном опыте житель Гродно Николай Леменовский. Он подал заявление в Ленинское РОВД Гродно, в котором указал, что находясь в салоне машины такси вместе со своим приятелям он попросил таксиста поехать удобном для него маршрутом.

В ответ таксист набросился на него с бранью, употреблял матерные слова, и не только отказался выполнить свои трудовые обязанности и отвезти клиента туда, куда был заказ, и по тому маршруту, который избрал клиент, но высадил его на полпути.

Николай Леменовский успел снять этот инцидент на видео, где по-сути все видно. Вдобавок он был не один, и его слова мог подтвердить второй пассажир, имя которого известно.

Но 25.02.2019-го года из отдела внутренних дел администрации Ленинского района Гродно пришел ответ, где сообщается, что проверка проведена, и дело об административном правонарушении по ст. 9.3, 17.1 КоАП Республики Беларусь в отношении Болдина В.П. прекращено.

Николай Леменовский вспоминает, что как-то на «выборах» его с избирательного участка забрал наряд милиции. Его обвинили тогда в том, что он «ругался матом» и посадили на семь суток административного ареста. Хотя и свидетелей этой «ругани» тогда не было, и сам Леменовский не является любителем российского мата, но гродненская милиция сработала мгновенно.

В нынешнем же инциденте есть все. И видеоматериал, подтверждающий брань таксиста и его поведение, и свидетель. Но сотрудники Ленинского РОВД почему-то ни видеоматериал не использовали, ни свидетеля не опросили. Как без этого они проводили проверку остается загадкой.

Николай Леменовский будет обжаловать это решение и собирается все же доказать свою правоту теперь уже через прокуратуру.