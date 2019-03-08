Cможет ли тандем Гриценко и Садового выйти во второй тур президентских выборов в Украине 8.03.2019, 13:57

Фото: РБК-Украина

Вакарчук - единственный фактор, который сможет «зарядить» кампанию Гриценко.

Тандем Анатолия Гриценко и Андрея Садового способен составить конкуренцию Петру Порошенко и Юлии Тимошенко в борьбе за место во втором туре, пишет журнал "Новое время".

Дверь возможностей

"Появилась дополнительная интрига", - заявила по поводу слияния Садового и Гриценко Ирина Бекешкина, директор фонда Демократические инициативы. С начала 2019 года в социологических опросах установилась статичная табель о рангах. Шоумен и лидер Квартала 95 Владимир Зеленский неизменно занимал первое место. Далее, с отрывом от него, но почти без разницы в показателях относительно друг друга, размещались действующий глава государства Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Сам же Гриценко, как правило, отставал от этой парочки, занимая то четвертое, то пятое место. И не имел шансов составить реальную конкуренцию троице лидеров избирательной кампании. Садовый же и вовсе находился за пределами списка топовых кандидатов. Так, в опросе Центра Разумкова за первую половину февраля Гриценко получил четвертую строку предвыборного рейтинга - его поддержали 7,3 % респондентов, готовых идти на выборы. А Садовый по этому показателю оказался восьмым (2,2%). Нынче же, по мнению аналитиков, перед Гриценко приоткрылась дверь возможностей, ведущая во второй тур.

Электоральные резервы

Шаг, сделанный Садовым, дал Гриценко надежду. Она появилась не благодаря арифметическому сложению рейтингов обоих кандидатов - подобное, как объясняет Бекешкина, в жизни не работает. Однако Гриценко может привлечь как часть сторонников Садового, так и некоторых из тех людей, которые еще не сделали своего выбора.

А таких в стране немало - 30,5 % избирателей, если верить февральскому опросу Киевского международного института социологии (КМИС). То есть неопределившихся заметно больше, чем тех, кто поддерживает нынешнего лидера Зеленского: за шоумена, по данным Центра Разумкова, готовы отдать голоса 17,5 % от общего числа опрошенных (и 19,5 % среди тех, кто пойдет на выборы). Эксперты уточняют: Гриценко в лучшем случае увлечет за собой лишь часть неопределившихся.

Еще один резерв лидера ГП на сегодня скрывается в лагере сторонников нынешнего главы государства. Электорат экс-министра обороны, как и самого львовского мэра, ограничен западными и частично центральными регионами, рассказывает Бекешкина. На западе лидирует Порошенко. Главу государства сейчас поддерживают не только люди, симпатизирующие ему лично, но и часть избирателей, напуганных возможным президентством Тимошенко или Зеленского.

Вот эти‑то электоральные резервы и увидят в лице Гриценко еще одну альтернативу "страшному комику" или "ужасной Леди Ю". Поэтому, по мнению Бекешкиной, какую‑то долю поддержки лидер ГП у главы государства отщипнет.

Но это скорее означает, что Порошенко недополучит важные для себя голоса. Сам же Гриценко вряд ли может с уверенностью заявлять, что даже с такой поддержкой он застолбил за собой место во втором туре выборов.

Фактор Вакарчука

Святослав Вакарчук - единственный фактор, который сможет "зарядить" кампанию Гриценко

Шансы Гриценко на попадание в финальную часть президентского турнира стали бы гарантированно выше, если бы он заручился поддержкой Святослава Вакарчука, так и не состоявшегося кандидата в президенты. Сам экс-министр обороны не скрывает, что хотел бы заполучить его в союзники. Но лидер Океана Ельзи пока молчит. "Вакарчук - единственный фактор, который сможет "зарядить" кампанию Гриценко, - считает Анатолий Октисюк, эксперт по политическим вопросам Дома демократии. - Если бы он вышел и сказал: "Нормальный дядька, я ему верю, голосуйте за него", - это повлияло бы [на избирателей]".

Если на руку Гриценко не сыграет музыкант, то это могут сделать коррупционные скандалы в сфере оборонпрома, связанные с близким окружением президента. Журналистские разоблачения уже заставили Порошенко в начале марта отправить в отставку с поста первого замсекретаря Совбеза своего друга и бизнес-партнера Олега Гладковского.