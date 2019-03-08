Foreign Policy: С-400 и «Искандеры» не такие страшные, как хочется Кремлю 2 8.03.2019, 14:16

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Запад ошибочно принимает российское самохвальство за «чистую монету».

После аннексии Крыма в 2014 году российский потенциал в захвате территорий своих соседей и блокировании возможностей НАТО в укреплении жертвы агрессии стал причиной для тревоги. Если Москва когда-нибудь решится на вторжение в какую-то из стран Балтии, она может использовать свою военную силу и географическую позицию, чтобы создать "изолированную зону" и не позволить силам НАТО прийти на спасение аннексированных территорий вовремя.

Собственно, такое можно сделать с помощью противорадарных, противокорабельных и наземных ракетных систем, которые в военном жаргоне называют A2/AD-возможностями, пишет Foreign Policy, (перевод - unian.net).

После атаки России против Украины в 2014 году западные чиновники в сфере обороны начали тревожиться за свою способность проводить операции в пределах радиуса действия российских ракет. Особую тревогу вызвало потенциальное применение российских A2/AD-возможностей в регионе Балтийского моря. Ведь в случае начала войны за Эстонию, Литву или Латвию российские ракеты в Калининградской области теоретически могли бы остановить приближение сил НАТО.

Швеция боится, что Россия в случае возникновения кризиса или войны, может оккупировать остров Готленд, расположенный в 120 милях от Стокгольма и за 220 миль к северу от Калининграда. Поэтому шведская сторона отправила на остров свои ракетные системы, чтобы закрыть доступ к странам Балтии. До 2016 года Готленд был фактически демилитаризован. Сегодня же там базируются механизированные шведские силы из 150 солдат. Foreign Policy пишет, что несмотря на всю опасность, угрозы со стороны российских ракет дальнего радиуса действия были сильно преувеличены с начала войны в Украине, которая стала резким пробуждением для многих на Западе.

Слишком часто российское самохвальство принимали за чистую монету без учета желания Кремля выставить себя "великой силой", оживить экспорт оружия и получить политическое влияние "за три копейки". В конце концов, самого лишь преувеличение российских D2/AD-возможностей хватит для сдерживания Запада, если западные чиновники в них поверят. Одним из примеров такого "паникерства" издание называет утверждение, что российские С-400 якобы способны создать изолированную зону в радиусе 400 километров от Калининграда. Если бы это было правдой, то последствия были бы серьезными. Если НАТО проявит неспособность защитить стран-участниц в Балтии от российской агрессии, это поставит самую фундаментальную миссию альянса под вопрос. А значит Россия очень заинтересована в том, чтобы ее оружие и стратегические возможности казались более грозными, чем они есть на самом деле.

Ссылаясь на экспертизу Агентства военных исследований Швеции, издание пишет, что российские ракеты дальнего радиуса действия хоть и достаточно мощные, но не дотягивают до максималистское хвастовство Кремля. Технологические ограничения российских ракет, их уязвимые места очень заметны, если посмотреть на опыт их развертывания в Сирии. Если еще вспомнить о возможностях НАТО, то станет очевидным, что так называемая российский "изоляционный пузырь" значительно меньше, чем считалось. Он зыбкий и через него не так сложно пробиться, как

Заявления о могуществе российских A2/AD-возможностей в основном основываются на трех системах: С-400, противокорабельных систем "Бастион" и баллистических ракетах "Искандер". И в оценках этого оружия максимальный радиус действия часто путали с тем, что оно может показать на практике, недооценивая унаследованные проблемы с уничтожением движущихся целей на большом расстоянии и игнорируя широкий спектр контрмер. Вместе все это привело к распространению переоценки грозности ракет России.

К примеру, часто звучат утверждения, что системы С-400 действуют в радиусе более 500 километров и способны поражать широкий спектр целей: от транспортных самолетов до истребителей, используя различные ракеты. Однако, ракета с наибольшим радиусом действия в этих системах - 40Н6 - до сих пор не в операционном статусе. Ее разработка и испытания столкнулись с рядом проблем. Сейчас С-400 представляют угрозу только для крупных командных самолетов на средних и больших высотах (от 3 тысяч до 10 тысяч метров) и в радиусе 200-250 километров. А с истребителями и крылатыми ракетами, которые летят на низких высотах, С-400 может справиться лишь в пределах 20-35 километров.

Более того, батарея С-400 хоть и может использовать различные радары для обнаружения целей, она все равно зависима от единого радара контроля огня, который отслеживает цели и управляет ракетами во время полета. Это делает батарею уязвимой к атакам против именно этого радара с помощью роя крылатых ракет. Ракеты "Бастион-П" могут уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Но поскольку Земля круглая, традиционные радары наземного базирования не могут обнаружить корабли на расстоянии большем чем 40 километров. Поэтому для эффективного использования "Бастион-П" Москве нужны радары в небе, которых у нее сейчас нет.

Баллистические ракеты "Искандер-М" представляют большую угрозу для фиксированных наземных целей в пределах 450 километров. Но в Калининграде сейчас развернут небольшой контингент из 48 таких систем. И это чрезвычайно мало, если посчитать количество потенциальных целей и особенно если принять во внимание вероятную потребность сдержать запуск ядерных ракет.