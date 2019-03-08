Трудно навести порядок в стране, когда «рука руку моет» 3 Валерий Коронкевич

8.03.2019, 14:27

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Валерий Коронкевич

Как чиновники в регионах наживаются на детях.

На протяжении десятка лет, учащиеся Забелышинской средний школы показывают высокие результаты в соревнованиях по биатлону на призы лукашенковского клуба «Снежный снайпер». Выдающиеся показатели юных спортсменов не могли быть не замечены Лукашенкоом и в своей многократно запланированной будущей поездки в Хотимский район, одним из объектов посещения записана и средняя школа д. Забелышин.

В своих прошлых публикация я писал о том, что призовых спортсменов и будущих чемпионов невозможно подготовить только в крупных городах. На сегодняшний день основные центры подготовки будущих знаковых спортсменов и олимпийских чемпионов нужно перенести в малые районы и агрогодки с/х предприятий.

Мотивация заключается в следующем: удаленность от крупных промышленных центров, а это чистый и здоровый воздух, родниковая вода информационно незагрязненная, пища – экологически чистая. Невозможно вырастить спортсмена на хот-догах и чипсах, им необходимо питаться овощами и фруктами из собственного огорода и сада, а так же натуральным мясом и салом, молоком, и молочными продуктами из своего подворья, с пылу с жару, произведенных со своим участием. В сельской местности меньше новых искушений цивилизации. Но ближе к делу.

Узнав о том, что Лукашенко в одном из своих выступлений высказал возможность посещение Хотимского района, в том числе Забелышинской средний школы, моментально вся областная и районная верхушка заволновалась, так как капитальный ремонт данного объекта не производился на протяжении 50 лет. Крыша в спортивном зале протекала, пол прогнил, антисанитарное состояния в раздевалках и туалетах.

Нельзя сказать, что руководство школы не предпринимало никаких мер, постоянно проводился косметический ремонт. Несмотря на то, что 3-5 лет назад в остальных школах района был произведен капитальный ремонт, заменили все окна на стеклопакеты, было вбухано огромное количество денег и ресурсов. В обиду сказано местной власти, из этих школ полностью закрылись две, а одна находится в нативном состоянии, без демографической подпитки. К слову, Ельнянская средняя школа разрушена до основания, а что Забелышинская?

В срочном порядке губернатор области выдел на ремонт двадцать тысяч рублей, еще двадцать тысяч разыскали в местном бюджете и вместе того, что бы произвести ремонт силами собственного строительного ПМК-276, в очередной раз приехали заморские варяги, и как всегда денег хватило только на ремонт первого этажа.

В январе месяце этого года в очередной раз все забурлило, снабженцы поехали на строительные базы, в организации искать материалы «под тады» и вновь закипел ремонт уже второго этажа. Видимо мы все-таки дождемся Лукашенко!

А перед этим, «мудрогелистые» бывшие руководители района, провернули коррупционную схему с ремонтом Ветковской средней школы, за счет текущего ремонта остальных объектов образования района. И этот ремонт был выполнен. За каждой школой района был закреплен определенный объект, в данном учреждении и было доведено – неукоснительно выполнить его ремонт, а выделенные средства из областного бюджета в сумме 33 тысячи рублей с успехом освоил один представитель фирмы однодневки, которому подписали соответствующие документы и он с успехом удалился восвояси, и что вы думаете?

Местные органы проверяли и ничего естественно не нашли, хотя по документам в этой школе установлено два «золотых» унитаза стоимостью 1000 долларов США каждый. А что же чиновники? За этим несколько лет их след простыл, кто в Могилеве, кто в Минске. Прикупили себе достойное жилье, обзавелись денежной работой, постоянно отдыхают на дорогих курортах.

Все это сказано к тому, что трудно навести порядок в стране, когда рука руку моет, а у нижестоящих чиновников есть покровители сверху, которые и прикрывают все эти грязные делишки. Несмотря на это, ученики района покоряют спортивные высоты и добиваются успехов на предметных областных и республиканских олимпиадах.

Учителя и тренера на местах дают не только знания и навыки, но и готовят настоящих патриотов Родины, граждан беззаветно преданных своей родной земле, способных и подготовленных в нужное время проявить все свои лучшие моральные и физические качества.

Валерий Коронкевич, 6tv.by