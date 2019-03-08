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Глава Apple поменял в твиттере фамилию, после того, как Трамп назвал его «Тимом Эпплом»

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  • 8.03.2019, 14:37
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Фото: REUTERS/Leah Millis

Тим Кук поставил в твиттере вместо своей фамилии эмодзи яблока.

Глава Apple Тим Кук поставил в твиттере вместо своей фамилии эмодзи яблока, логотипа компании. Накануне президент США Дональд Трамп перепутал фамилию Кука с ее названием, сообщает сайт телеканала «Дождь».

7 марта в Белом доме прошел круглый стол, на котором обсуждалось развитие технологий. Трамп обратился к Тиму Куку со словами: «Вы вложили большие деньги в США. Мы это очень высоко ценим, Тим Эппл». 


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