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Труба бензоколонки

  • Аркадий Янковский
  • 8.03.2019, 15:22
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АРКАДИЙ ЯНКОВСКИЙ

Сегодняшняя РФ – это труба, по которой выкачиваются наружу углеводороды за триллионы долларов.

Законы о фейкньюс и о наказаниях за оскорбление власти – продолжение бесконечного ряда охранительных актов правящего преступного класса. Чем дальше в лес – тем больше дров...

Нас постепенно готовят и к мысли о неизбежности "суверенного интернета". Всё стремится к созданию замкнутой Системы наподобие совка. Но есть существенная разница: в коммунистическом сарае двери были заперты наглухо, на свободу – за "железный занавес", вырывались единицы. В путинской же недоимперии, от думающих и самостоятельных граждан высшая плутократия готова избавиться с радостью. Без ложных комплексов они облегчают получение загранпаспортов и выдавливают умников всеми способами...

Объяснение простое: сегодняшняя РФ – это труба, по которой выкачиваются наружу углеводороды за триллионы долларов, и для эксплуатации, которой совсем не нужны многие десятки миллионов человеческих душ, тем паче, рассчитывающих на рост собственного уровня жизни.

К тому же, вообще, тотальная роботизации скоро упростит весь этот увлекательный процесс абсолютно.

И, конечно, есть ещё ядерный щит для прикрытия сей гигантской Бензоколонки. Эта данность, зафиксированная по всем понятиям – в Совбезе ООН.

Порядочек устоялся, стабильность налицо. Он только время от времени требует некоторого регулирования...

Так что считайте, товарищи, упомянутые законы – это просто корректировка внутренних норм поведения на Бензоколонке.

Или регламент того, как ползти по трубе...

Аркадий Янковский, kasparov.ru


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