The Economist: Заклинание российского телевизора ослабевает 8.03.2019, 15:46

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Главный враг Кремля - интернет.

Иногда кажется, как будто президентство Владимира Путина было сделано для телевидения. Его подвиги с голым торсом на лошадях, полеты с журавлями и боевые действия в Украине и в Сирии планировались с учетом камер. Помогая превратить малоизвестного офицера КГБ в патриотическую икону, телевидение удержало его у власти. Но в последнее время появляются признаки того, что заклинание российского телека ослабевает. Тем временем все больше россиян ищут новости в Интернете, говорится в статье "Не будь злом" в журнале The Economist, (перевод - zn.ua).

Автор отмечает, что российские контролируемые государством вещательные каналы должны теперь конкурировать со звездами социальных сетей, YouTube-рами и онлайн-активистами. За последнее десятилетие доверие к телевидению упало с 80% до менее 50%; 82% людей в возрасте от 18 до 44 лет используют YouTube, а новости - его четвертая по популярности категория. У некоторых влогеров аудитория, которая превосходит аудиторию ночных выпусков новостей.

Правительство Путина пытается получить контроль над социальными сетями с помощью законодательства, запугивания и новой инфраструктуры наблюдения. Однако для этого необходимо сотрудничество западных интернет-платформ, таких как Facebook и Google, которому принадлежит YouTube. Правительство все чаще приказывает им удалять нежелательные с политической точки зрения материалы или требовать конфиденциальных данных о своих пользователях. Интернет-компании должны сопротивляться сотрудничеству в угнетении государства - в интересах собственной выгоды, а также российской демократии, добавляют в журнале.

Одна из причин, продолжает автор, по которой западные платформы должны стоять на своем, состоит в том, чтобы сохранять веру со своими собственными исповедуемыми убеждениями. Дни, когда люди думали, что интернет будет распространять демократические ценности, прошли. Но либерализующие мантры Кремниевой долины не являются полностью пустыми: растущее использование интернета делает российское информационное пространство более конкурентоспособным. У Алексея Навального, лидера оппозиции, которому запрещен выход на телевидении, есть миллионы зрителей на YouTube. За границей Путин известен как мастер манипулятор социальных сетей, но дома он борется, чтобы сдержать его политическое влияние.

Еще одна причина, по которой западные платформы сопротивляются кооптации, заключается в том, что они это могут. В отличие от Китая, чьи правители быстро осознали угрозу интернета и создали "Великий брандмауэр", Россия позволила ему тесно переплетаться с внешним миром. Новый закон о "цифровом суверенитете" позволит Кремлю подвергать цензуре или отключать национальный интернет, но на самом деле это будет технически и политически сложно. У российских интернет-компаний есть серверы за рубежом. Молодые россияне привыкли к YouTube с детстве, потому что родители полагаются на него, чтобы развлекать их. Большой марш запланирован на 10 марта в Москве в защиту интернета.

Иностранные интернет-компании не имеют полностью свободных рук. У западных интернет-гигантов есть серверы в России. Тем не менее, российское правительство скорее будет уговаривать Google и ему подобных, чем отключать их. Это дает западным компаниям влияние. Они должны использовать это.

Долгосрочные личные интересы интернет-компаний соответствуют их принципам. Выполнение морально сомнительных требований правительства угрожает их репутации. Когда на Yahoo появились новости, веб-портал предоставлял китайскому правительству информацию о пользователях, его репутация пострадала. До сих пор Facebook и Google отклоняли российские запросы о раскрытии личности пользователей. Объявляя поворот к более дружественной для конфиденциальности позиции на этой неделе, руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его фирма не будет хранить конфиденциальные данные "в странах со слабой репутацией в области прав человека". Google был оштрафован за то, что не удалял запрещенные сайты из результатов поиска. Но в первой половине 2018 года Google удовлетворил 78% запросов российского правительства на удаление материалов. Фирмы могли бы сделать больше, чтобы стоять на своем, подчеркивает автор статьи.

Первые российские интернет-соединения были установлены в 1989 году в Курчатовском ядерном институте учеными, которые хотели более тесного контакта с Западом. Они назвали свою сеть "Демос". Сегодняшние интернет-компании должны убедиться, что интернет остается инструментом построения демократии, а не ее демонтажа.