Порошенко: Более семи тысяч украинок имеют статус участника боевых действий 8.03.2019, 16:12

Президент Украины отметил госнаградами участниц боевых действий.

Петр Порошенко напомнил, что более 7 тысяч женщин имеют статус участника боевых действий.

Об этом сообщает сensor.net.

"В течение всех пяти лет, во время которых Украина противостоит вражеской агрессии, бок о бок с воинами-мужчинами являются женщины. Это особенность Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений", - сказал глава государства.

Он отметил, что рядом с изменениями в обеспечении и оснащении армии резко увеличилось количество женщин в украинской армии.

"Я приветствую эти изменения. И поздравляю каждого, кто принял решение присоединиться к делу обороны страны. Есть женщины-воины, но и одновременно - женщины-берегини. На боевых позициях, где присутствуют женщины, есть дисциплина и поведение совершенно другое. Женщины цементируют нашу оборону и дают силы тем, кто находится на переднем крае", - сказал Порошенко.

Президент вспомнил о подвиге украинки Леси Баклановой, которая погибла 10 октября 2018 года у шахты Бутовка в районе Авдеевской промзоны. Присутствующие почтили память всех павших в борьбе за Украину минутой молчания.

Порошенко отметил, что статус участника боевых действий получили более 7000 женщин - военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. Из них 166 удостоены высших государственных наград, в том числе пятеро награждены посмертно.

Глава государства подчеркнул, что на законодательном уровне повышена правовая защита военнослужащих-женщин и созданы условия для увеличения их количества на военной службе. В частности на высших воинских должностях, женщинам-военным гарантируется равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при выполнении обязанностей, независимо от пола. Он сообщил, что на сегодня около 90 женщин имеют воинское звание "полковник". Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих - женщины.