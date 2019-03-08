Белорус Никита Бодяковский выиграл еще $210 тысяч призовых 8.03.2019, 16:22

Никита Бодяковский

Белорус отличился на турнире по покеру в южнокорейском Чеджу.

Покерист Никита Бодяковский занял седьмое место в турнире HKD 500K Short Deck Ante-Only серии Triton Super High Roller Series 2019, которая проходит в южнокорейском Чеджу с 2 по 9 марта, пишет «Беларусь и мир».

Вступительный взнос турнира был равен 500 тысяч гонконгских долларов, или примерно 64 тысячи долларов США. В итоге же белорус получил призовыми 1, 65 млн гонконгских, то есть около 210 тысяч американских.

Кстати, в январе нынешнего года Бодяковский стал представителем, членом команды одного из крупнейших в мире брендов покера partypoker. Это стало признанием его невероятных успехов, достигнутых в последнее время.

Никита находится сейчас на 20 месте в рейтинге игроков «живых» турниров. Его совокупные призовые составили свыше 21 млн долларов. Причем более 14 млн из них «заработаны» за один, 2018-й, год.

Недавно белорус поделился историей своих взаимоотношений с покером, которые продолжаются уже около десятка лет, в блоге Team partypoker.

По словам Бодяковского, в 5 лет он начал изучать шахматы, а к 10 годам уже часами играл в карточные игры. В возрасте 12 лет увлекся ставками на спорт, что продолжалось примерно 4 года – до тех пор, пока не познакомился с покером.

«Могу точно сказать, что с детских лет главной моей страстью были интеллектуальное соперничество и риск, и покер стал их идеальным сочетанием. Я просто не мог не погрузиться в него с головой», – пишет Никита.

Первый раз он увидел эту игру в 16 лет, когда смотрел эпизоды Main Event WSOP, и попасть на это мероприятие стало одним из сильных желаний.

«Я быстро подсчитал, что 21 мне исполнится только в 2013 году. Это и стало причиной, почему придумал себе для онлайн-покера такой псевдоним – «fish2013», – объясняет белорус.

С тех пор он ни разу не пожалел о том, что влился в этот мир, говорит Бодяковский. Взлеты и падения помогли понять, как непредсказуема и полна случайностей жизнь, и Никита полагает, что трудности сделали его сильнее.

«Кто-то называет нас азартными игроками, но в действительности покер – хороший учитель. Знания, полученные здесь, применимы в самых разных реальных жизненных ситуациях», – резюмирует белорус.