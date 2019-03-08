Оршанец распилил камеру фотофиксации и лишился автомобиля 9 8.03.2019, 16:38

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Иллюстрационное фото

Суд осудил 28-летнего мужчину, уничтожившего датчик фиксации скорости.

Напомним, инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина ездил в Витебск, возле деревни Высокое он дважды попал в объектив камеры фотофиксации, когда превышал скорость, сообщает прокуратура Витебской области.

О том, что камера зафиксировала его нарушения, оршанец догадался по вспышке. И чтобы не платить штраф, он накинул на столб с камерой трос и с помощью машины вырвал прибор. Затем мужчина привез камеру к себе домой, распилил ее и пытался найти и уничтожить фотографии своего авто.

Стоимость сломанной камеры, опоры и кабеля составила 2300 рублей. Также оршанец прервал передачу информации о превышении скорости в режиме реального времени в центр фиксации правонарушений.

На суде подсудимый свою вину признал, раскаялся и возместил ущерб. Суд назначил ему штраф 1275 рублей (50 базовых величин) и конфисковал его машину.

Приговор вступил в законную силу.