Каракас без света уже 13 часов: в Венесуэле объявили выходной день 8.03.2019, 16:45

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Информация об отсутствии электроэнергии поступает cо всей страны.

Утром в пятницу, 8 марта, в Каракасе по-прежнему не работала система уличного освещения, а в домах не было света. Таким образом, электричество отсутствует уже около 13 часов. Общественные здания — больницы, аэропорт, гостиницы — продолжают функционировать за счет резервных источников питания, пишет segodnya.ua.

Водоснабжение работает в обычном режиме. В Венесуэле объявили пятницу выходным днем и отменило занятия в школах из-за широкомасштабного отключения света.

"Объявлено, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками-империалистами", — сообщает телеканал Telesur.

В социальных сетях пользователи сообщают о том, что в других регионах страны также по-прежнему отсутствует электричество. У многих уже сели телефоны, так что выйти на связь с людьми достаточно сложно.