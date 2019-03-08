Дуда и Столтенберг обсудили ситуацию в Черном море 8.03.2019, 17:06

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Президент Польши и генсек НАТО разговаривали о том, как поддержать Украину.

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопрос поддержки Украины, сообщает Укринформ.

"Подняты вопросы сотрудничества с партнерами по НАТО в районе Черного моря, в частности Грузии, Молдовы, а также поддержки Украины в той сложной ситуации, в которой она оказалась", - заявил Дуда.

Он сообщил, что обсуждалась также ситуация в Балтийском море и то, "чего можно ожидать от России".

Дуда подчеркнул необходимость, чтобы силы НАТО становились мобильными.

Президент Польши также заверил, что Варшава реализует союзнические обязательства, увеличивая, в частности, свой военный контингент в Афганистане с 350-ти до 400 военнослужащих.

Дуда также заверил, что к 2030 году Польша увеличит расходы на оборону до 2,5% от ВВП страны.

В свою очередь, Столтенберг, среди прочего, заявил, что НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса.

Он также добавил, что Москве необходимо "вернуться к соблюдению" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.