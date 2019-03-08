закрыть
8 марта 2019, пятница, 17:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Финские уроки для белорусских властей

1
  • Кирилл Иванов
  • 8.03.2019, 17:10

Дождемся ли мы когда-нибудь добровольных отставок правительства?

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подал прошение об отставке правительства. Причиной отставки послужила неудачная реформа здравоохранения и соцобеспечения. Кабмин Финляндии не смог согласовать позиции по ней, сообщает Финляндское информационное агентство.

Беларусь — не Финляндия. У нас, говорят, свое понятие спокойной и нормальной жизни. И все же сравнение просится. Интересно, сколько раз в нашей стране сменилось бы правительство, если бы власти страны начали придерживаться финских стандартов? 

А поводов для прошения об отставке у нас хоть отбавляй. Сколько раз реформировалась система образования? И каков итог этих бесконечных реформ?

А белорусская система здравоохранения, сотрясаемая коррупционными скандалами?

А модернизация деревообработки и цементных заводов, закончившаяся пшиком и огромными убытками?

Примеры можно приводить долго, но факт остается фактом — пример Финляндии для нас — словно привет из параллельной реальности. Власти вроде бы начали открыто говорить о провалах в экономике. Но брать на себя ответственность за это они явно не торопятся.

Кирилл Иванов, "Салiдарнасць"


популярное за неделю

Мнение

Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип