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Трамп: Cтена на границе с Мексикой находится на стадии строительства

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  • 8.03.2019, 17:23
Дональд Трамп
Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США сообщил, что многие дополнительные контракты на строительство стены близки к подписанию.

8 марта президент США Дональд Трамп заявил в Facebook, что стена на границе с Мексикой обязательно будет построена, сообщает "Гордон".

"Стена будет построена и сейчас находится в стадии строительства... Многие дополнительные контракты близки к подписанию. Намного раньше графика, несмотря на все препятствия демократов и фейковых новостей", – подчеркнул он.

Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками. В январе 2017 года Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут возмещены ею позже. В Мексике заявили, что не будут "платить за эту дурацкую стену".


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