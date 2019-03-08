Средняя официальная зарплата - заоблачная мечта 1 8.03.2019, 17:31

Провластную статистику опровергает белорусская реальность.

Более тысячи двести рублей. Такой «средний официальный заработок» насчитали в Бресте за последний месяц, передает «Радыё Рацыя».

Общественный деятель Виталий Казак отметил, что на практике нет таких предложений по трудоустройству:

- Я попросил заместителя председателя облисполкома, чтобы помог моей жене трудоустроиться на зарплату от 1000 рублей. Попросил месяц назад. Никаких предложений не было. Отсюда я делаю вывод, что даже высшее руководство области не может помочь трудоустроиться на среднемесячную официальную заработную плату.

По словам Виталия Казака, хорошим заработком для региона может стать сумма в 500 рублей. В два раза больше могу зарабатывать только чиновники и директора фирм.