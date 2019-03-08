Видеофакт: В Столбцах рабочие укладывают асфальт сапогами 8.03.2019, 17:45

Куда же в регионах идет дорожный налог?

Участники дорожного движения, в особенности те, кто платит так называемый дорожный налог, не перестают удивляться тому, как в Беларуси эти дороги содержат и ремонтируют. Недавно читатель onliner.by жаловался на состояние трассы М1 (Брест — Минск — граница России). По его словам, там образовалось немало ям, устранением которых, похоже, никто не занимается. Может быть, оно и к лучшему? В интернете появилось видео того, как занимаются ямочным ремонтом в Столбцах — весьма оригинальный способ устранить проблему.

Ролик опубликован в сообществе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в vk.com. Сообщается, что запись сделана в Столбцах, где рабочие занимались ямочным ремонтом.

К решению проблемы подошли серьезно. Вокруг ямы собралось шесть взрослых мужиков. Трое просто наблюдали за процессом (вероятно, без их участия обойтись было нельзя). Трое остальных что-то сыпали в яму из картонной коробки, а потом стучали ногами. Каток или какие-то прочие приспособления, судя по видео, специалистам не потребовались: асфальт укладывали сапогами.

В комментариях активно предлагают поделиться передовым опытом с отстающими странами.