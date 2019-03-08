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Убить dragon'a

  • Антон Орехъ
  • 8.03.2019, 17:36
Антон Орехъ

Россия пытается реставрировать брежневскую экономику, к тому же усиленную оффшорами и виолончелями.

Роскосмос поздравил НАСА с успешным запуском корабля Дрэгон, но чувства у наших космических бюрократов наверняка были двойственные. С одной стороны, это круто и как профессионалы они не могли не оценить этот проект. С другой стороны, успех американского проекта – это большие проблемы для нас. Пока корабли к МКС могли отправлять только мы, мы же могли диктовать условия, назначать цену и заставлять мириться остальных с любыми нашими ошибками и просчетами. Выбора-то у американцев и всех прочих не было.

Теперь выбор появился, и эта альтернатива мощная. За один пуск Роскосмос получал от НАСА 81 миллион долларов. Как говорится, мне бы такой пуск! С этого пуска и я, и вся мой родня на поколения вперед жили бы и горя не знали. А пусков таких было много. И жили с них припеваючи многие и многие граждане. Я не имею ввиду какое-то воровство, боже упаси! Просто мы были монополистами и хорошо с этой монополии питались. Конечно, успешный запуск американского корабля не закрывает всех потребностей мирового пилотируемого космоса. И наши ракеты еще долго будут в деле. Но теперь нам придется догонять. А сумеем ли?

Очевидно, что новый корабль по определению лучше старого и если Штаты сейчас испытывают технику XXI века, то мы все еще эксплуатируем советские разработки. Причем одноразовые. А будущее, как ни крути, за техникой, которую можно использовать многократно. Какая бы ни была дорогая, она себя в итоге окупит. Многоразовая техника сильнее двигает общий прогресс, потому что к ней и требования выше. Одноразовую запустил, она свое дело сделала, и от нее не ждут потом ни надежности, ни долговечности – сгорит в атмосфере, упадет в океан или в степь и дело с концом. И 81 миллион долларов ты за эти запуски уже не получишь, потому что чем шире рынок, тем ниже цена.

А ведь помимо Дрэгона, свою программу ведет еще и Боинг. Рано или поздно это сделают и китайцы. А нам надо не отстать на фоне бесконечных аварий и позорных историй вроде космодрома «Восточный». Доказать, что мы можем не только мультики рисовать и пугать ежа голым задом. Показать, что мы можем делать не хуже и за нормальные деньги. Но как этого достичь государству, которое вместо будущего мчится в прошлое? Которое вместо передовой экономики пытается реставрировать брежневскую, к тому же усиленную оффшорами и виолончелями? Остается надеяться, что как иной раз бывало в те же советские годы, мы сумеем быстро спереть у заграницы чертежи и талантливо скопировать. Все равно это будет для нас огромный шаг вперед.

Антон Орехъ, Telegram


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