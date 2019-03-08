Павел Северинец вышел на свободу3
- 8.03.2019, 18:11
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На свободе оппозиционного политика встречали активисты и родные.
Один из лидеров Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец вышел на свободу.
Оппозиционный политик отбыл 10-суточный арест за «призыв к участию в несанкционированной акции». Возле ЦИП на Окрестина оппозиционного политика встречали активисты и родные.
Как сообщал сайт Сharter97.org, Павла Северинца задержали 26 февраля, когда политик направлялся на акцию «Свабоду палітвязням!».