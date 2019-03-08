Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю 5 8.03.2019, 18:15

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Фото: NASA

Crew Dragon стал первым пилотируемым коммерческим кораблем в истории космонавтики.

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья американского штата Флорида, сообщает "Настоящее время".

В 10:32 мск после проверки оборудования произошло отсоединение корабля от стыковочного модуля Harmony, и корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС).

На борту корабля был манекен по имени Рипли, на нем – датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaseX и надетый на манекен скафандр.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 марта 2019 г.

Crew Dragon стал первым пилотируемым коммерческим кораблем в истории космонавтики. По планам NASA, он и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.