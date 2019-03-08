Итальянская прокуратура заподозрила Берлускони в коррупции 7 8.03.2019, 18:34

Сильвио Берлускони

Фото: ANSA

Прокуратура подозревает экс-премьера в подкупе судьи.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подозревается прокуратурой Рима в коррупции в связи с решением Государственного совета от 3 марта 2016 года, который аннулировал обязательство продать более 9,99% акций банка Banca Mediolanum, сообщает gordonua.com со ссылкой на итальянское издание AGI.

Прокуроры подозревают, что решение по Mediolanum было скорректировано. Несколько лет назад у судьи-докладчика, адвоката и бывшего должностного лица Палаццо Киджи во время обыска было обнаружено €250 тыс. наличными, а также копии некоторых постановлений Госсовета, в том числе проект приговора по Mediolanum.

Римский прокурор считает, что некоторые судьи за взятку аннулировали решение, согласно которому Берлускони был обязан продать акции банка, стоившие около €1 млрд.

В 2013 году суд признал Берлускони виновным в налоговых преступлениях. В апреле 2014 года Миланский суд приговорил его к одному году общественных работ по делу о махинациях с налогами в компании Mediaset. В рамках этого дела Берлускони запретили принимать участие в выборах на протяжении шести лет, то есть до 2019 года.

23 сентября 2018 года 81-летний политик заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент.