Цены на нефть снизились 2 8.03.2019, 18:57

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Мировые цены на нефть снижались более чем на 3%.

Мировые цены на нефть снижались более чем на 3% в пятницу днем на фоне череды неблагоприятных статистик из ряда регионов и усугубления опасений по поводу замедления глобального роста, но впоследствии слегка отыграла спад, свидетельствуют данные торгов, передает ria.ru.

По состоянию на 17.29 по Минску цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,76% - до 64,48 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,84% - до 55,05 доллара за баррель. Минутами ранее обе нефтяные марки дешевели более, чем на 3%.