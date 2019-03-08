В Могилеве подаренный китайцами электробус протаранил остановку 5 8.03.2019, 19:10

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Фото: Павел Яцковский

Вероятно, после поворота в электробусе заклинило рулевое управление.

Все случилось в ночь на 8 марта в центре Могилева — на площади Орджоникидзе. Электробус с именем «Хунань», ехавший по маршруту №4, поворачивал с улицы Болдина на улицу Челюскинцев, пишет kp.by.

В Могилеве подаренный китайцами электробус «сошел с ума» и протаранил остановку. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.

Но по каким-то причинам водитель электробуса не смог завершить поворот и машина на полном ходу выехала на тротуар и протаранила павильон остановочного пункта. Известно, что водитель не пострадал. О том, были ли в салоне пассажиры — пока не уточняется. На самой остановке также никто не пострадал. Одна из причин — техническая неисправность. Вероятно, в электробусе заклинило рулевое управление и колеса остались вывернутыми.

Вероятно, в электробусе заклинило рулевое управление и колеса остались вывернутыми. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.

Два китайских электробуса появились на улицах Могилева в январе прошлого года. Их к 750-летнию города подарила администрация китайской провинции Хунань. Это абсолютно новая модель — на тот момент в мире было всего четыре таких образца: два ездят в Риме, и два — в Могилеве. На одной зарядке электробус проезжает 150 километров, а заряжается за 2 часа. Электробусы получили собственные имена. Красный электробус назвали «Могилев», а зеленый — который попал в аварию — «Хунань». Несколько месяцев электробусы ездили пустыми — их испытывали. После чего проверили — все было хорошо. И только после этого машины стали возить пассажиров по троллейбусному маршруту №4.