Комитет Палаты представителей Конгресса одобрил запрет на признание Крыма российским 8.03.2019, 19:37

Законопроект запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 7 марта одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Продвигая этот закон, мы посылаем четкий сигнал нашим украинским партнерам и их соседям – мы поддерживаем вас", – заявил глава комитета Элиот Энгель.

"Политика США заключается в том, чтобы не признавать притязания Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", – говорится в документе.

Проект закона "О непризнании аннексии Крыма" запрещает всем федеральным департаментам и агентствам "предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь", которые подразумевают признание притязаний РФ на территорию Крыма.

В то же время, в законопроекте есть пункт, который разрешает американскому президенту отказаться от запрета и признать притязания РФ на полуостров в случае, если он решит, "что это важно для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.