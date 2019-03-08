Фотофакт: На заборе парка Челюскинцев 8 марта появилась неожиданная инсталляция 8.03.2019, 19:28

Фото: novychas.by

Инсталляция приурочена к Международному женскому дню.

На заборе парка Челюскинцев в Минске 8 марта появилась неожиданная инсталляция, приуроченная к Международному женскому дню, пишет "Новы час".

Плакаты напоминают об истинном смысле праздника 8 марта. Авторы инсталляции обращают внимание на проблемы, которые существуют в обществе: насилие над женщиной и дискриминация по гендерному признаку. "Место женщины там, где решит сама женщина", — написано на одном из плакатов.

Инсталляция напоминает, что 8 Марта — это "не праздник цветов, духов и подарочных сертификатов". Это день солидарности женщин в борьбе за равные возможности, права и эмансипацию.