Премьер Великобритании: Brexit вообще может не быть 10 8.03.2019, 19:50

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Тереза Мэй заявила, что Великобритания, возможно, никогда не покинет Евросоюз.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что Великобритания, возможно, никогда не покинет Евросоюз. Все зависит от принятия соглашения 12 марта, передает «Радыё Свабода».

Если соглашение будет отклонено, парламент станет перед выбором: либо оставить Соединенное Королевство 29 марта без соглашения с Евросоюзом, либо с договором, спор вокруг которого будет продолжаться еще дольше.

Мэй считает, что затягивание с решением приведет к дополнительным условиям со стороны Евросоюза, которые «не в интересах Лондона».