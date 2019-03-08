Как девятилетний гродненец удивляет всех своими стильными рисунками 4 8.03.2019, 20:08

2,461

Фото: Руслан Кулевич

Ваню Глумакова вдохновляет рок-музыка и работы известных художников.

Комната 9-летнего Вани Глумакова из Гродно похожа на картинную галерею. На каждой стене висят его яркие работы. Всего таких рисунков около сотни – на них вымышленные мультяшные герои с большими глазами. Гродненец даже думает выпустить свой коммерческий каталог, пишет hrodna.life.

Рисованием мальчишка увлёкся в шесть лет.

«Всё началось около трёх лет назад, когда я заметил у соседки маркеры, – рассказывает Ваня. – Заинтересовался и попросил у родителей такие же. Когда первый раз попробовал ими рисовать – меня серьёзно затянуло. Вот мне уже почти 10 лет и до сих пор рисую. Я понял, что хочу этим заниматься. Это моё».

Ваня сам придумывает героев. Его вдохновляет рок-музыка и работы известных художников. Фаворитов нет, у каждого берет понемногу.

«Я не учился в школе рисовать, как-то сам всё освоил и придумал себе стиль. Все мои персонажи вымышленные, как и их истории. Всё что мне приходит в голову, то и рисую. Есть у меня один придуманный герой и его зовут Билл, он живет в Англии».

Пока Ваня рисует в своё удовольствие, делает это в свободное от учёбы время. Иногда проводит в инстаграме конкурсы на скетчи, тогда приходится рисовать друзей и знакомых.

Юный гродненец планирует летом запустить коммерческий каталог своих рисунков, которые можно было бы переносить на кружки, майки, плакаты, стикеры и т.д. Его идею поможет реализовать мама Лана, которая работает в одном из рекламных агентств города.

“Мы обсудили с Ваней этот проект, главное чтобы у него всё получалось, – говорит мама Лана. – Это будет какой-нибудь каталог, мы прорабатываем этот вопрос. А вообще, мне кажется, Ванька у нас всегда рисовал, но особенно всех впечатлил, когда мы с ним пошли на арт-вечер Red Art. Было это где-то четыре года назад. Рисовали мы тогда Моне. Ваня был первым ребенком, который пришел на эти вечера. Он стал рисовать и всем понравилось. Тогда мы и заметили его потенциал. С тех пор он рисует. Сначала на бумаге, потом на планшете”.

На 10 лет Ваня попросил у родителей стилус для планшета. Мальчик говорит, что папа сначала не воспринимал всерьез его творчество, но после смирился.

«Папа хочет, чтобы я стал бизнесменом или банкиром, но недавно я понял, что хочу быть иллюстратором. Пока учусь в школе, буду осваивать эту профессию, а там будет видно”, – добавил Ваня.