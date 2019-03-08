Павел Северинец: C темой о политзаключенных мы попали в самое яблочко 3 8.03.2019, 20:23

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Павел Северинец

ФОТО: SVABODA.ORG

Политик заявил, что продолжит требовать освободить политзаключенных.

После 10-суточного ареста 8 марта на свободу из минского Центра изоляции правонарушителей вышел сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, передает tut.by.

Он был задержан 26 февраля, когда вышел из дома на акцию солидарности с политзаключенными, которую накануне анонсировал в социальных сетях. В отношении политика составили протокол по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). До суда Северинец провел три ночи в изоляторе временного содержания. 1 марта его привезли в суд Фрунзенского района. Своей вины политик не признал.

«Посадка за объявление акции — свидетельство нервной реакции властей на требование освободить политзаключенных. Наша позиция: хотите проводить Европейские игры — освобождайте людей. Думаю, с этой темой мы попали в самое яблочко. Требование освободить политзаключенных будет звучать и в дальнейшем, в том числе в дни соревнований», — заявил БелаПАН Северинец.

По его словам, условия содержания в ЦИП были сносными, за исключением 4 марта, когда отмечался День милиции. «Забрали матрасы, в камеру подсадили человека со вшами. Его забрали только на следующее утро», — сообщил сопредседатель оргкомитета БХД.

Акция солидарности с политзаключенными состоялась на Октябрьской площади в Минске вечером 26 февраля. Она длилась полчаса, в ней приняло участие около десятка человек, которые пришли на площадь с портретами Вячеслава Барановича, Михаила Жемчужного, Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

По информации правозащитников, до акции, а также после нее были задержаны активисты «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, Артем Черняк, Ольга Николайчик, Дмитрий Полиенко, Анастасия Гусева, Майя Наумова, Николай Дедок.