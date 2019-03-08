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В Алжире акции против правителя достигли пика массовости

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  • 8.03.2019, 20:30
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Алжирцы протестуют против пятого срока правителя.

В Алжире в пятницу возобновились массовые уличные протесты против выдвижения кандидатуры правителя Абдельазиза Бутефлики на пятый срок. Информационные агентства сообщают, что на улицы вышли десятки тысяч людей. Демонстрации проходят мирно. Сообщается, что в столице страны, городе Алжир, перед демонстрациями было закрыто метро и отменены ряд пригородных поездов, передает «Радио Свобода».

Накануне пятничных протестов от имени Бутефлики было распространено обращение, в котором президент заявил, что нельзя позволить мирным протестам перерасти в беспорядки.

Демонстрации в стране формально запрещены с 2001 года, однако в последние дни проходят в крупных городах каждый день.

Сам 82-летний Бутефлика, правящий страной с 1999 года, находится сейчас в швейцарской клинике. Утверждается, что это плановое обследование. Противники Бутефлики указывают на то, что его здоровье не позволяет ему в должной мере исполнять обязанности президента. Несколько лет назад он перенес инсульт и с тех пор крайне редко появляется на публике. Тем не менее, правитель выдвинул свою кандидатуру на пятый срок.

Сообщается, что за последние дни несколько депутатов от правящей партии отказались от мандатов в знак протеста. Молиться за правителя отказался также популярный имам. Отказаться от выдвижения своей кандидатуры призвала президента и организация ветеранов войны за независимость Алжира.

Оппозиционные партии призвали к отсрочке выборов, формированию независимого правительства и объявлению новых выборов через полгода. За это время предлагается написать проект новой конституции.


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