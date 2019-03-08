Поставки сжиженного газа США в ЕС выросли на 180% 1 8.03.2019, 21:06

За семь месяцев нового соглашения импорт американского СПГ в страны ЕС вырос почти до 8 млрд кубометров.

С 25 июля 2018 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% - до 7,9 млрд куб. м за. Об этом сообщил в пятницу, 8 марта, официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн, пишет ТАСС.

"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил он.

Согласно материалам Еврокомиссии, "за первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа".

Ранее в Германии заявили, что намерены построить по меньшей мере два терминала для приема сжиженного природного газа в рамках в диверсификации поставок газа.

Также сообщалось, что Берлин готова пойти на встречу США в споре по Северному потоку-2 и увеличить импорт американского газа.

Кроме того стоит отметить, что США и Польша подписали три контракта на поставку сжиженного газа общим объемом 7,25 млрд куб. м. Поставки начнутся с 2022 года после истечения контракта с Газпромом.