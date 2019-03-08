Первая женская миссия НАСА объявлена 8 марта 1 8.03.2019, 21:10

Фото: NASA

В Международный женский день НАСА объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины.

Их будет четверо: Энн Макклейн и Кристина Кох выйдут в открытый космос, примерно в 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи МКС. При этом с Земли руководить полетом будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой встанет Джеки Кейги, передает BBC.

Макклейн уже находится на борту МКС с декабря прошлого года. Кристина Кох присоединится к космическому экипажу через неделю, 14 марта.

Этот день (3.14 - в традиционной американской записи) в США неофициально отмечают как День числа пи (3,14), поэтому запуск корабля "Союз МС-12" к МКС запланирован на 3:14 пополудни по времени восточного побережья США (19:14 по Гринвичу).

Выход Макклейн и Кох в открытый космос запланирован на 29 марта (тот же день, когда прекращается членство Великобритании в ЕС) - так что он успеет пройти в этом месяце, который объявлен в США Месяцем женщин в истории (Women's History Month).

Фото: NASA

Впрочем, как утверждают в НАСА, последнее - чистое совпадение: все три выхода в открытый космос 58-й экспедиции были запланированы еще прошлой осенью.

В частности, за неделю до этого, 22 марта, Макклейн успеет побывать в открытом космосе с другим напарником, Ником Хейгом.

Ученая и военная

И Кристина Кох, и Энн Макклейн - выпускницы группы астронавтов, набранной НАСА в 2013 году, половину которой составляли женщины.

Энн Макклейн почти ежедневно рассказывает о своей работе на МКС в "Твиттере"

Фото: NASA

39-летняя Макклейн, по ее собственным словам, мечтала отправиться в космос с раннего детства.

У нее три высших образования: в Военной академии США она выучилась на инженера-механика, затем окончила магистратуру Университета Бата в Англии, а потом получила еще один магистерский диплом в Университете Бристоля, по специальности "международная безопасность".

Пятнадцать месяцев Макклейн отслужила в Ираке пилотом вертолета и дослужилась до звания подполковника, на ее счету более 200 боевых вылетов.

Кристина Кох готовитcя отправиться на МКС 14 марта

Фото: NASA

Карьера 40-летней Кристины Кох больше связана с наукой. Физик и инженер-электрик по образованию, в НАСА она попала как сотрудница лаборатории астрофизики высоких энергий, где занималась разработкой приборов для различных космических миссий и параллельно вела лабораторные занятия по физике в Колледже Монтгомери.

Три года, с 2004 по 2007, Кох занималась в НАСА программой изучения Антарктики и даже провела зиму на Южном полюсе. После этого работала в лаборатории прикладной физики в Университете Джонса Хопкинса.

Разработанные ею инструменты работают, в частности, на межпланетной станции "Юнона", вращающейся вокруг Юпитера, и спутниках Van Allen Probes, изучающих радиационные пояса Земли.

Женщины в космосе

Первой в истории женщиной в космосе стала Валентина Терешкова, побывавшая на орбите в 1963 году.

Однако после этого, по ее собственным словам, в руководстве СССР посчитали, что продолжать отправлять женщин в космос слишком опасно, и следующая - Светлана Савицкая - полетела в космос лишь через 19 лет, в 1982-м.

С тех пор за всю историю советской и российской космонавтики на орбите побывали лишь две женщины: Елена Кондакова (в 1994-95 и 1997 гг.) и Елена Серова (2014-2015). Обе после своего полета стали депутатами Государственной думы.

Первой американкой в космосе стала в 1983 году Салли Райд. С тех пор НАСА запустило на орбиту уже 48 женщин-астронавтов. Кристина Кох станет 49-й.

На очереди еще две "однокурсницы" Кох и Макклейн из набора НАСА 2013 года: Джессика Мейр и Николь Манн.