Кто из белорусов может беспошлинно заказывать посылки из-за границы на 500 евро 2 8.03.2019, 21:29

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Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Для белорусов с 1 января увеличили беспошлинный порог на посылки из-за границы до 200 евро в месяц.

Но стоимость одной посылки не должна превышать 22 евро. При этом некоторые белорусы с определенными заболеваниями могут заказывать товары из-за границы на большую сумму. Специалисты ГТК ответили на вопросы читателей, присланные на прямую линию, и пояснили, кто и на каких условиях может беспошлинно получать международные почтовые отправления на сумму до 500 евро, пишет tut.by.

«Посылку на сумму до 500 евро можно получить единовременно?»

Вопрос: «Сын болеет сахарным диабетом 1-го типа. Можно ли теперь пересылать почтой из Германии, Франции, Испании систему мониторинга сахара в крови FreeStyle Libre, которая жизненно необходима болеющим сахарным диабетом? Спасибо!»

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Ответ ГТК: «C учетом предложений Минздрава, в подготовленном ГТК проекте постановления Совета министров определено, что для больных сахарным диабетом с освобождением от уплаты таможенных платежей могут быть ввезены иглы к инъекторам (шприц-ручкам) для введения инсулина, системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, расходные материалы к системам непрерывного мониторинга глюкозы в крови, расходные материалы к помпам инсулиновым в пределах норм беспошлинного ввоза.

Таким образом, после вступления проекта постановления Совета министров в законную силу система непрерывного мониторинга глюкозы в крови FreeStyle Libre может быть ввезена с освобождением от уплаты таможенных платежей в пределах норм, установленных решением Совета ЕЭК:

по 31 декабря 2019 года общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в течение 1 календарного месяца;

с 1 января 2020 года общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в отношении одного почтового отправления».

Вопрос: «Мой ребенок болеет сахарным диабетом 1-го типа. Каким образом можно подтвердить право на получение в месяц посылок с медоборудованием и продуктами питания на сумму до 500 евро при данном заболевании? Какие и куда документы нужно предоставить? Как правильно оформлять документы на посылку при заказе оборудования и питания? Посылку на сумму до 500 евро можно получить сразу единовременно для данной категории больных или каждая посылка не должна превышать 22 евро?» Татьяна.

Ответ ГТК: «C учетом предложений Министерства здравоохранения, в подготовленном Государственным таможенным комитетом проекте постановления Совета министров определен перечень товаров медицинского назначения, которые могут быть ввезены для больных сахарным диабетом с освобождением от уплаты таможенных платежей. Освобождение от уплаты таможенных платежей медицинского оборудования и продуктов питания, пересылаемых для больных сахарным диабетом, не предусмотрено.

Стоимость товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, определяется исходя из сведений, заявленных отправителем в таможенных декларациях формы CN 22 или CN 23. Таможенным органом стоимость товаров определяется в случаях отсутствия сведений о стоимости товаров в таможенных декларациях, отсутствия самих таможенных деклараций, наличия сомнений относительно достоверности сведений, указанных отправителем в таможенных декларациях, и другое.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Правом на доказывание сведений о стоимости пересылаемых в международных почтовых отправлениях товаров получатель товаров может воспользоваться в случае, если стоимость таких товаров была определена таможенным органом.

Международное почтовое отправление с освобождением от уплаты таможенных платежей может быть получено единовременно в течение 1 календарного месяца.

Для освобождения товаров от уплаты таможенных платежей получателем товаров должен выступить больной сахарным диабетом».

«На 22 евро можно было заказать 2 пачки печенья и банку молока, заплатив за пересылку около 40 евро»

На прямую линию со специалистами ГТК читатели прислали сразу несколько вопросов по лимитам для тех, у кого заболевание фенилкетонурия (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот).

Вопрос: «Для людей больных фенилкетонурией возможность получать посылки с продуктами из-за границы — это непосредственно их жизнеобеспечение. В апреле 2016 года, когда вступил в силу указ № 40, все пациенты с данным заболеванием оказались в критической ситуации: на установленные 22 евро можно было заказать из-за границы 2 пачки печенья и банку молока, заплатив при этом за пересылку около 40 евро. Этот вопрос поднимался нами с 2016 года и были написаны письма во все уполномоченные инстанции. Теперь очень интересует, когда все-таки будут увеличены лимиты одного отправления (посылки)? И если необходимо предъявлять документы, подтверждающие диагноз, то будут ли внесены они в электронную базу или необходимо будет предъявлять документы при каждом получении посылки?» Артюх Юлия Анатольевна, председатель БРОО помощи детям, больным фенилкетонурией «Будущее без границ».

Ответ ГТК: «Указом № 490 предусмотрена возможность ввоза товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания (их перечень утверждается Совмином. — Прим.) в адрес физлиц, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.

C учетом предложений Минздрава в подготовленном ГТК проекте постановления Совета министров определено, что для больных фенилкетонурией могут быть ввезены низкобелковые/безбелковые сосиски, паштет, сыр, рис, макароны, мука, печенье, заменитель молока, каша, сухое молоко, крупа гречневая, смесь для выпечки с освобождением от уплаты таможенных платежей.

После принятия проекта постановления данные товары могут быть ввезены с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах норм, установленных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 „Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования“:

по 31 декабря 2019 года — общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в течение 1 календарного месяца;

с 1 января 2020 года — общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в отношении одного почтового отправления».

Про посылки с пищевыми добавками и БАДами

Вопрос: «По состоянию здоровья мне приходится постоянно заказывать из-за границы пищевые добавки, например, кальций, магний, другие специальные микроэлементы и витамины. Вынуждена оплачивать большие таможенные пошлины. В соответствии с новыми правилами общая стоимость этих покупок в месяц укладывается в беспошлинный лимит. Но невозможно обеспечить стоимость одной посылки 22 евро, т.к. это ниже стоимости одной единицы товара. Кроме того, мне дорого обходится доставка моих посылок и для меня экономически целесообразно объединить несколько покупок в одну посылку. Есть ли возможность минимизировать таможенные платежи в моей ситуации? Можно ли считать пищевые добавки товарами медицинского назначения?

Если да, то что необходимо сделать, чтобы воспользоваться этой льготой?» С уважением, Людмила.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Вопрос: «Очень нужно заказать БАДы из-за границы общей стоимостью около 100 долларов. Не нужно платить никаких налогов, если заказываем для человека, больного хроническими болезнями и нуждающегося в этом лечебном питании. Скажите, нужно ли предъявлять какие-то документы? Или как правильно делать заказ, чтобы не платить налог за превышение в 22 евро за посылку? Какая последовательность действий?» Вадим.

Ответ ГТК: «Пищевые добавки, биологически активные добавки не относятся к товарам медицинского назначения и не могут быть освобождены от уплаты таможенных платежей.

В данном случае при превышении норм беспошлинного ввоза товаров (200 евро и 31 кг в месяц, но не более 22 евро и 10 кг в одном почтовом отправлении) подлежат уплате таможенные платежи — таможенная пошлина в размере 30% от стоимости ввозимого товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой норм. Кроме того, за совершение таможенных операций таможенным органом взимается таможенный сбор в размере 10 белорусских рублей».

«Ребенку нужна пожизненная диета продуктами без глютена. На какую сумму можно заказать посылку?»

Вопрос: «У нас ребенок инвалид с заболеванием целиакия, неизлечимое заболевание, пожизненная диета продуктами без глютена. Подскажите, как, на какую сумму и вес можно заказать посылку с продуктами из-за границы? Спасибо».

Ответ ГТК: «C учетом предложений Минздрава, в подготовленном проекте постановления Совета министров, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах норм (установленных решением Совета ЕЭК № 107 „Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования“), могут быть ввезены товары медицинского назначения для больных сахарным диабетом, буллезным эпидермолизом и специализированная пищевая продукция диетического лечебного питания для больных фенилкетонурией.

Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов продуктов питания, пересылаемых для больных целиакией, не предусмотрено проектом постановления».