Как отмечали 8 марта в СССР 8.03.2019, 22:02

В украинском Музее совка решили показать, как отмечали один из главных советских праздников.

А заодно и вспомнить, что и в праздничные дни жителям СССР было не до веселья. Специальную экскурсию провели и для корреспондентов «Белсата».

Одессит Дмитрий Бакаев коллекционирует вещи советской эпохи. По случаю 8 марта, Бакаев, вместе с женой, проводит тематическую экскурсию в своей квартире-музее.

«Не было выражения «я купил то-то и то-то». Нет, «я достал» ту или иную вещь. Потому что всё, что мы вам сегодня покажем, являлось дефицитом!», – отмечает куратор музея Совка Дмитрий Бакаев.

Цель экспозиции, по словам куратора, «обнажить язвы и пагубность» советского строя. В коллекции – предметы женского обихода, которые рядовому гражданину было достать практически нереально. Сегодня это уже покажется дикостью.

— Американский фокус: «достать кролика из шапки»

— А советский – достать шапку из кролика!

А некоторых вещей, например, предметов женской гигиены, в Союзе не существовало вовсе. Приходилось прибегать к различным уловкам.

«Брали футболки, брали простыни, разрезали, – использовали. Потом стирали, кипятили, – ужасная процедура!», – говорит Валентина Бакаева, экскурсовод музея.

Во время показа женского белья, хозяева музея вспоминают высказывание французского певца Ив Монтана. После гастролей по Союзу шансонье удивлялся: как советская женщина может чувствовать себя желанной в таком наряде.

— Его всё-таки сделали персоной нон-грата!

— Но не за высказывание о асексуальности советских женщин!

— Из-за того, что он был против ввода войск в Чехословакию, да!

Один из посетителей музея, Владимир, работал на одесской киностудии. О советском дефиците знает не понаслышке:

«В кино все эти вещи были реквизитом и что-то достать было очень сложно! У нас были самые счастливые люди в Советском союзе: купил апельсин и счастлив!»

Завершает экскурсию просмотр фильма «Греческая смоковница». Эта комедия 70-х была в СССР под строжайшим запретом. Милиция регулярно устраивала облавы. За найденную дома кассету – уголовная ответственность.

«Пока весь советский народ семимильными шагами идёт к коммунизму, – вы здесь просмотр порно-фильма устроили! Руку! Фамилия! Без разговоров, пройдёмте в райотдел!»

Музей совка пытается развенчать и другие мифы, восхваляющие жизнь при Союзе. В основном, говорит Бакаев, это делается для молодёжи. Под влиянием пропаганды, некоторые начинают жалеть о распаде СССР. Но музей возвращает их в суровую историческую действительность.