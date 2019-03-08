Правительство Финляндии уходит в отставку после провала реформы 8.03.2019, 22:21

Причина ухода правительства в отставку состоит в отказе от проведения реформы системы здравоохранения.

Кабинет министров Финляндии подал в отставку из-за провала реформы системы здравоохранения. Об этом премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил на брифинге в пятницу, 8 марта, пишет korrespondent.net со ссылкой на Reuters.

Сипиля отметил, что "крайне разочарован" тем, что правительство должно пойти на этот шаг.

По данным СМИ, реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве. Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системой социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.