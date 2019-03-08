Марши и забастовки: мир отпраздновал международный женский день 8.03.2019, 23:25

Как в Европе, Азии и других частях мира сегодня проходят мероприятия, связанные с Международным женским днем 8 марта.

Праздник отмечают по-разному, в том числе женскими маршами и забастовками.

Женские марши в странах СНГ

На постсоветском пространстве в двух странах прошли марши женщин: их организовали в Украине и в Кыргызстане.

В центре Киева на шествии собрались более ста человек, сообщает Радио Свобода. Протестующие держали плакаты с лозунгами против насилия и домогательств к женщинам, за равноправие.

В Бишкеке, в свою очередь, в марше по случаю женского дня улицами прошли более двух сотен человек. Цель акции, по словам организаторов, – вернуть празднику "исконное" политическое значение. Протестующие требовали от государства более активных действий с целью уменьшить гендерную дискриминацию. Появились плакаты с такими надписями, как "ваших роз недостаточно" и "не хочу рожать десять детей".

В столице Азербайджана активистки попытались провести марш против насилия по отношению к женщинам. Однако им это не удалось: бакинская полиция объявила митинг нелегальным и вынудила его участниц покинуть место проведения протеста.

Забастовки женщин в Евросоюзе

В отдельных странах Евросоюза прошли не только марши, но и забастовки женщин. Проходящую в Бельгии забастовку местные СМИ называют первой в истории. Организация "Коллектив 8-го марта" обратилась ко всем женщинам в стране с просьбой не выходить на работу и на занятия в учебных заведениях. Свою акцию феминистки называют "забастовкой заботы о других": по мнению организаторов акции, без непрерывных усилий женщин мир не смог бы просуществовать ни одного дня.

По словам бельгиек, в организации протеста они вдохновились прошлогодней забастовкой женщин в Испании, которая получила широкую огласку в европейских СМИ. В этом году в Испании также проходит подобная акция протеста. Испанские СМИ сообщают, что из-за забастовки в начале дня наблюдались значительные ограничения движения железнодорожного транспорта. Премьер-министр страны Педро Санчес и правящая социалистическая партия Испании в Твиттере выразили свою поддержку протестующим.

Российские танкисты поздравляют женщин с праздником

На восьмое марта в России не запланированы женские марши и забастовки. В ряде городов, однако, прошли пикеты за права женщин, например в Екатеринбурге:

На площади 1905 года в Екатеринбурге прошел пикет к 8 Марта. В этом году большинство плакатов посвящены проблеме домашнего насилия. В акции приняли участие около двадцати девушек и несколько парней. Участники требовали равноправия, пишет 66.



Феминистки… https://t.co/Jz58qHfyCb pic.twitter.com/UvxCTXdX5l — Интересный Екатеринбург (@inburgru) 8 марта 2019 г.

А в Петербурге феминистки провели акцию "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата".

Забастовки и марши: международный женский день в разных странах

https://www.svoboda.org

Поздравления российским женщинам с праздником записали первые лица государства, в том числе президент <>Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также губернаторы многих регионов. С оригинальным поздравлением выступила российская миссия при ОБСЕ. "Гендерное равенство? Не сегодня", – считают дипломаты.

Гендерное равенство? Не сегодня. С 8 марта, дорогие женщины! Желаем радости и по-настоящему весеннего настроения #ВамЛюбимые pic.twitter.com/o0g5jBMAm1 — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 8 марта 2017 г.

Кроме них, Международный женский день отметили танкисты Кантемировской дивизии из Московской и Волгоградской областей. По случаю праздника, несколько танков приняло участие в особенных маневрах: следы гусениц оставили в снегу большой след в форме числа "8".

8 марта впервые отметила Международная женская социалистическая конференция в 1910 году. После Октябрьской революции СССР стал первой страной в мире, где праздник отмечался на государственном уровне. В 1975 году ООН официально признал Международный женский день днём борьбы за права женщин.