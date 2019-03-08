закрыть
9 марта 2019, суббота, 0:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Марши и забастовки: мир отпраздновал международный женский день

  • 8.03.2019, 23:25

Как в Европе, Азии и других частях мира сегодня проходят мероприятия, связанные с Международным женским днем 8 марта.

Праздник отмечают по-разному, в том числе женскими маршами и забастовками.

Женские марши в странах СНГ

На постсоветском пространстве в двух странах прошли марши женщин: их организовали в Украине и в Кыргызстане.

В центре Киева на шествии собрались более ста человек, сообщает Радио Свобода. Протестующие держали плакаты с лозунгами против насилия и домогательств к женщинам, за равноправие.

В Бишкеке, в свою очередь, в марше по случаю женского дня улицами прошли более двух сотен человек. Цель акции, по словам организаторов, – вернуть празднику "исконное" политическое значение. Протестующие требовали от государства более активных действий с целью уменьшить гендерную дискриминацию. Появились плакаты с такими надписями, как "ваших роз недостаточно" и "не хочу рожать десять детей".

В столице Азербайджана активистки попытались провести марш против насилия по отношению к женщинам. Однако им это не удалось: бакинская полиция объявила митинг нелегальным и вынудила его участниц покинуть место проведения протеста.

Забастовки женщин в Евросоюзе

В отдельных странах Евросоюза прошли не только марши, но и забастовки женщин. Проходящую в Бельгии забастовку местные СМИ называют первой в истории. Организация "Коллектив 8-го марта" обратилась ко всем женщинам в стране с просьбой не выходить на работу и на занятия в учебных заведениях. Свою акцию феминистки называют "забастовкой заботы о других": по мнению организаторов акции, без непрерывных усилий женщин мир не смог бы просуществовать ни одного дня.

По словам бельгиек, в организации протеста они вдохновились прошлогодней забастовкой женщин в Испании, которая получила широкую огласку в европейских СМИ. В этом году в Испании также проходит подобная акция протеста. Испанские СМИ сообщают, что из-за забастовки в начале дня наблюдались значительные ограничения движения железнодорожного транспорта. Премьер-министр страны Педро Санчес и правящая социалистическая партия Испании в Твиттере выразили свою поддержку протестующим.

Российские танкисты поздравляют женщин с праздником

На восьмое марта в России не запланированы женские марши и забастовки. В ряде городов, однако, прошли пикеты за права женщин, например в Екатеринбурге:

А в Петербурге феминистки провели акцию "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата".

Забастовки и марши: международный женский день в разных странах

https://www.svoboda.org

Поздравления российским женщинам с праздником записали первые лица государства, в том числе президент <>Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также губернаторы многих регионов. С оригинальным поздравлением выступила российская миссия при ОБСЕ. "Гендерное равенство? Не сегодня", – считают дипломаты.

Кроме них, Международный женский день отметили танкисты Кантемировской дивизии из Московской и Волгоградской областей. По случаю праздника, несколько танков приняло участие в особенных маневрах: следы гусениц оставили в снегу большой след в форме числа "8".

8 марта впервые отметила Международная женская социалистическая конференция в 1910 году. После Октябрьской революции СССР стал первой страной в мире, где праздник отмечался на государственном уровне. В 1975 году ООН официально признал Международный женский день днём борьбы за права женщин.


популярное за неделю

Мнение

Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип