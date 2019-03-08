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Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг вновь взяли под стражу

  • 8.03.2019, 22:43
Челси Мэннинг
Фото: AOP

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания.

Бывший информатор интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг вновь помещена под стражу. Она арестована в пятницу, 8 марта, после отказа дать показания большому жюри суда в Александрии, штат Вирджиния. Судья Клод Хилтон заявил, что 31-летняя Мэннинг будет оставаться под стражей, пока она не изменит свое решение, передает DW.

Накануне Мэннинг распространила в соцсетях заявление, в котором допустила свой арест и пообещала оставаться верной своим принципам. "Я полностью использую все имеющиеся в распоряжении законные средства", - заявила она.

В Александрии продолжается процесс по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2010-2011 годах на платформе были опубликованы сотни тысяч секретных документов армии США о военных операциях в Ираке и Афганистане, а также конфиденциальные дипломатические депеши. Источником этих материалов была трансгендер Мэннинг, обладавшая в то время мужской идентичностью.

Семь лет за решеткой

Служивший под Багдадом старший ефрейтор Брэдли Мэннинг загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, в которых шла речь о военных действиях США в Ираке и Афганистане, и передал их WikiLeaks.

В мае 2010 года Мэннинг был арестован, а в августе 2013 года приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси. В мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы.


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