Мама-героиня: как минская женщина родила и растит 12 детей 8.03.2019, 23:02

1,169

Большая семья живет в обычной четырехкомнатной квартире.

Многодетные белорусские мамы делятся с «Белсатом» своими необычными историями: счастливыми и тяжелыми, мужественными и радостными!

Ольга Пухович растит целых двенадцать собственных детей! Ее муж Иван работает на МАЗе. Христианская семья ни на что не жалуется.

Большая семья живет в обычной четырехкомнатной квартире. На одного человека выходит около 4,5 квадратных метров. А большее жилье Пуховичам не выдают, так как они имеют деревенский дом в Минском районе. Несмотря на неудобства, Ольга советует придерживаться Божьих заповедей, рожать детей и воспитывать их порядочными людьми.

Еще одна героиня праздничного ток-шоу – Светлана Ширвель. В свое время врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Но произошло чудо, и сегодня в Ширвелей 6 детей.

В программе приняла участие представительница самой многодетной династии Беларуси – Духовичей. Другие истории от героинь не менее захватывающие.