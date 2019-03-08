СМИ: Моуринью возглавит «Реал» в ближайшее время 8.03.2019, 22:50

Жозе Моуринью

Сегодня совет директоров «Реала» провел экстренное заседание на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» намерен отправить в отставку Сантьяго Солари с поста главного тренера и пригласить на его место Жозе Моуринью, передает «Трибуна».

Сегодня совет директоров «Реала» провел экстренное заседание на «Сантьяго Бернабеу».

По информации Telemadrid, об отставке Солари может быть объявлено в самое ближайшее время. Аргентинец не будет руководить командой в предстоящей игре с «Вальядолидом».

Занять пост главного тренера предложено Жозе Моуринью. Причем речь идет о том, что португалец может остаться в мадридской команде и на следующий сезон.