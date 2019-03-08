Билл Шайн становится советником Трампа по предвыборной кампании 8.03.2019, 23:15

Билл Шайн

Фото: AP

Директор Белого дома по коммуникациям переходит работать в предвыборный штаб действующего президента США.

Советник Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку. Это связано с переходом на работу в предвыборный штаб Дональда Трампа в связи с новой президентской избирательной кампанией 2020 года, передает «Радио Свобода».

Шайн станет старшим советником по ведению кампании, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп назначил Шайна своим помощником и заместителем руководителя аппарата Белого дома по коммуникациям в июле 2018 года. Билл Шайн возглавил коммуникационный департамент администрации Трампа через год после его ухода из телеканала Fox из-за обвинений в неподобающей реакции на заявления сотрудниц о сексуальных домогательствах. Самого Шайна обвинения в домогательствах не коснулись, но потерпевшие заявляли, что Билл Шайн, как сопредседатель Fox, знал о случаях недопустимого поведения и не принял в связи с этим никаких мер.

Среди американских журналистов бытует мнение, что сотрудники администрации явно благоволят компании Fox News и делятся с ними информацией, а также предоставляют возможности, которых нет у журналистов других американских медиа.