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Стало известно, где пройдут съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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  • 9.03.2019, 8:07
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Источник: independent.co.uk

Cъемки запланированы на конец июля.

Съемки части нового фильма о Джеймсе Бонде пройдут в городе Матера на юге Италии, сообщает Variety.

В город с населением в 600 тысяч человек прибыли около 500 специалистов для подготовки съемочной площадки. Сами съемки запланированы на конец июля.

Ранее стало известно, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде получил рабочее название Shatterhand. Это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного писателем, автором книг о Джеймсе Бонде Яном Флемингом.


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