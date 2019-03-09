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Тереза Мэй предупредила, что Brexit может не состояться

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  • 9.03.2019, 8:23
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Тереза Мэй
Фото: AP

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент поддержать сделку по выходу страны из состава Евросоюза, предупредив, что иначе Brexit может не состояться.

Об этом сообщает DW.

"Поддержите соглашение и Великобритания покинет Европейский Союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше", - заявила Мэй.

Напомним, что переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у парламента будет возможность провести окончательное голосование по сделке об условиях Brexit до 12 марта.

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал разумным решение продлить сроки выхода Великобритании из Европейского Союза.


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