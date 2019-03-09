закрыть
9 марта 2019, суббота, 10:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Почему люди все меньше доверяют врачам

5
  • 9.03.2019, 8:44
  • 2,097

С помощью веб-приложений уже можно самостоятельно поставить диагноз и назначить лечение.

Как это меняет отношения докторов и пациентов?

По прогнозам компании D. Little, мировой рынок цифровой медицины в 2020 году составит 233,3 млрд долларов (рост с 2017 года в 1,7 раза), в том числе мобильного здравоохранения (Mobile Health) — почти 60 млрд долларов (рост в 2,5 раза).

Mobile Health (или mHealth) — это использование для медпомощи мобильных технологий и беспроводных устройств, пишет zautra.by.

В частности, электронных и интернет-приложений по диагностике и профилактике болезней. Они разработаны и протестированы многими фармацевтическими компаниями: только в AppStore доступно свыше 20 тысяч таких ресурсов, сервисы mHealth — третья наиболее быстро растущая категория приложений для iPhone и Android.

Сегодня в свободном доступе можно самостоятельно диагностировать: общее состояние здоровья (отслеживание самочувствия, рекомендации по лечению и лекарствам);  болезни по анализам (расшифровка анализов и постановка диагноза); болезни по симптомам (выявление заболеваний на ранних стадиях, назначение лечения); редкие наследственные заболевания (отслеживается состояние пациента на симптоматику болезни).

Чтобы понять отношение к новым технологиям пациентов и медиков, исследователи провели 44 интервью с врачами и фармацевтами и онлайн-опрос 200 пользователей Facebook.

Для начала выяснили схемы поведения потребителей: как действует человек, если лекарства, купленные самостоятельно в аптеке, не дали положительного эффекта. Анализ интервью позволил выделить три группы: традиционалисты (с подгруппой сомневающихся), искатели и generation Y.

Традиционалисты

Доверяя классическим методам, обратятся к врачу, узнают диагноз и приступят к лечению. Однако часть из них (сомневающиеся) после встречи с доктором обязательно пойдут в интернет почитать отзывы о назначенных препаратах. Если отзывы не совпадут с врачебными рекомендациями, могут заменить лекарства (по советам из сети или после консультации с фармацевтом).

Искатели

Пытаются самостоятельно разобраться в проблеме, ищут совета в интернете, а получив, покупают нужные медпрепараты. Если эффекта от применения нет, обращаются к врачу, но, прежде чем начать лечение, поставленный диагноз и прописанные лекарства обязательно перепроверят в сети.

Generation Y

Ценят свое время, свободно владеют гаджетами, активно пользуются интернетом. Симптомы и диагнозы изучают в первую очередь в сети, препараты часто покупают в онлайн-магазинах, самодиагностируются через веб-сервисы. Могут зайти в аптеку за уточняющей консультацией. Врача посещают в крайнем случае. Озвученный им диагноз нередко ставят под вопрос.

По итогам опроса потребителей среди них лидируют представители generation Y (30%). Традиционалистов — 24%, причем 65% из них — сомневающиеся.

Рост и страхи

«К веб-диагностике пациенты, как и врачи, в целом относятся благосклонно, полагая, что за ней будущее», — отмечают исследователи.

В то же время использование медицинских онлайн-ресурсов усиливает  нежелание обращаться к врачам (недоверие, плохой сервис, назначение дорогих или неэффективных лекарств). Повышая собственную информированность, пациенты начинают контролировать работу медиков. Врачи отмечают также зависимость пациентов от веб-технологий, желание самостоятельно разобраться с проблемой, сэкономив время и деньги.

Одним из основных сдерживающих факторов онлайн-диагностики выступает высокий риск получить неверный диагноз или неадекватное назначение препаратов. По итогам опроса, этого боятся 35% пациентов. Столько же озабочены проблемой результативности самолечения. Около 40% беспокоит возможность технических сбоев в работе программ.

Однако общего тренда такие страхи не меняют. Доля generation Y, ориентированных на новую модель, значительна и продолжит расти. 50% опрошенных считают правильным до обращения к врачу почитать информацию о болезни в сети или провести интернет-диагностику. 28% уже пользуются соответствующими приложениями.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман