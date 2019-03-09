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Трамп намерен просить 750 миллиардов долларов на оборону

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  • 9.03.2019, 8:58

По данным журналистов, президент США объявит свои требования 11 марта.

Издание Axios сообщает, что президент США собирается просить у Конгресса 750 миллиардов долларов на нужды обороны в следующем году.

Данный бюджет на армию, о котором Трамп объявит 11 марта, на 36 миллиардов превышает сумму этого года.

Согласно данным журналистов, 576 миллиардов долларов направят на базовые расходы Пентагона, а остальная часть суммы пойдет на траты, связанные с зарубежными операциями.


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