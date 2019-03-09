Правительство тратит деньги из «кубышки» 4 9.03.2019, 9:12

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Эксперты не сулят белорусскому рублю ничего хорошего.

На текущей неделе можно ожидать колебаний курса доллара на БВФБ возле текущего значения с нулевой динамикой в среднем. В понедельник 11 марта возможно увеличение курса, пишет в традиционном прогнозе курса рубля на неделю в газете «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не вырос на 0-0,5%, а снизился на 0,05% и составил 7 марта 2,138 рублей за доллар. Прогноз не сбылся, но ненамного, и только потому, что курс доллара на рынке форекс укрепился во второй половине четверга 7 марта, то есть уже после того, как были завершены торги на БВФБ. Если учесть это укрепление, то курс доллара, по-видимому, попал бы в прогнозируемый диапазон.

Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе снизился на 0,5% — до 2,4179 рублей за евро.

А средневзвешенный курс российского рубля уменьшился на 0,2% и составил 7 марта 3,2429 белорусских рублей за 100 российских.

Таким образом, стоимость валютной корзины снизилась за неделю на 0,2%, что примерно совпало с ожиданиями. Объем торгов иностранными валютами на белорусской бирже составил 35,4 млн. рублей против 71,1 млн. рублей на предыдущей неделе. Снижение объема торгов в начале месяца – это обычное явление.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

А вот резкое увеличение избытка рублевой ликвидности, произошедшее на прошлой неделе, представляет собой явление необычное.

Спрос на облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 6 марта вырос до 2 179,08 млн. рублей с 1 581,07 млн. рублей на предыдущем аукционе 27 февраля. Размещено облигаций было на 1 999,94 млн. рублей. Ставки отсечения и средневзвешенная ставки остались без изменения и составили соответственно 9,9888% и 9,9783% соответственно. Год назад ничего подобного не наблюдалось: на аукционе 7 марта 2018 года было размещено облигаций всего на 296,9 млн. рублей.

Похоже, что увеличились расходы бюджета, а правительство, возможно, начало тратить прошлогодний профицит бюджета на поддержку экономики, о чем, впрочем, старается не говорить.

Нацбанк на прошедшей неделе опубликовал данные опроса о предпочитаемой жителями Беларуси валюте для сбережений. Как оказалось, в феврале 2019 года белорусский рубль предпочитали 32,9% опрошенных, тогда как в ноябре 2018 года таких людей было 25,3%. Это, по-видимому, сезонное изменение, все помнят, что в начале года рубль обычно укрепляется, а в конце года – дешевеет. Но есть положительная динамика за год, хотя и довольно незначительная: в феврале 2018 года за рубль выступали 29,3% опрошенных.

Лукашенко на прошедшей неделе вновь затронул проблему единой валюты «союзного государства» Беларуси и России. Он уточнил свои высказывания на этот счет, сделанные в ходе встречи с общественностью 1 марта. 5 марта он провел совещание по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями. Там он заявил, что ни ему, ни Беларуси никто не предлагал ввести единый рубль, а в ходе «Большого разговора с президентом» он размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы будут не против единого рубля. Александр Лукашенко опять выразил недовольство ходом интеграционных процессов в рамках союзного государства и ЕАЭС. Все это указывает на серьезные проблемы в деле интеграции РБ и РФ и не сулит белорусскому рублю ничего хорошего.

На прошедшей неделе было опубликовано постановление Совета Министров РБ от 6 марта 2019 года № 149 «Об утверждении среднесрочной финансовой программы республиканского бюджета на 2019 – 2021 годы», в котором приведен прогноз курса доллара на ближайшие три года. На конец 2019 года курс ожидается на уровне 2,2681 рублей за доллар, на конец 2020 года – 2,3262 рублей за доллар, а на конец 2021 года – 2,3861 рублей. Таким образом, в текущем году ожидается рост этого курса примерно на 0,6% по сравнению с текущим уровнем.

Впрочем, эта программа – вовсе не то, что планирует осуществлять правительство, а пессимистичный вариант развития экономики, служащий только для примерного расчета бюджета. Так, правительство собирается обеспечить рост ВВП на 4% в текущем году, а не на 2,1%, как написано в программе. Она важна только для расходов бюджета, так как правительство будет стремиться не превышать установленный в ней уровень. Поэтому к этим прогнозам курса доллара вряд ли стоит относиться серьезно. Они, скорее, имеют символический смысл и указывают на готовность правительства РБ к ослаблению рубля.

Судя по уровню рублевой ликвидности в банковской системе, в текущем году не повториться ситуация прошлого года, когда корзина валют дешевела до осени. В текущем году ее стоимость снижалась примерно такими же темпами, как и тогда, но, по-видимому ситуация изменится, и снижение сменится ростом гораздо раньше, чем год назад. Но пока можно ожидать продолжения тенденции, то есть уменьшения стоимости корзины на текущей неделе еще примерно на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

На прошедшей неделе курс доллара получил поддержку от неплохих данных по состоянию экономики США. Так, Министерство торговли США сообщило, что в декабре 2018 года продажи новых домов в стране выросли на 3,7% и достигли годового уровня в 621 тыс. штук. Экономисты ожидали снижения этого параметра до 600 тыс. А индекс деловой активности в сфере услуг США поднялся в феврале текущего года до 59,7 пунктов с 56,7 пунктов в январе, что также оказалось намного выше прогноза. Все это делает более вероятным продолжение повышения ставок ФРС.

А 7 марта настоящий удар по евро был нанесен Европейским Центробанком, который снизил прогнозы по инфляции и росту ППВ на 2019 год, объявил об отказе от повышения ставок в текущем году, а также о намерении начать в сентябре новую серию долгосрочных операций по рефинансированию банков на квартальной основе (TLTRO-III). Это привело к краткосрочному падению курса евро на рынке форекс ниже уровня 1,12 долларов за евро.

Впрочем, 8 марта вышла довольно неоднозначная статистика о состоянии рынка труда США, в результате чего курс доллара отчасти компенсировал потери и снова превысил уровень 1,12 долларов. Занятость в несельскохозяйственном секторе экономики США в феврале увеличилась не на 180 тыс., как ожидали эксперты, а всего на 20 тыс. человек. Правда, безработица сократилась до 3,8% с 4%, а среднечасовая оплата труда поднялась на 0,4%.

Несмотря на эти неоднозначные данные, можно ожидать, что евро окажется под давлением по отношению к доллару из-за новой политики ЕЦБ и на текущей неделе, то есть снизится примерно на 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

В ожидании новых санкций со стороны США, курс российского рубля пока меняется в небольших пределах. В то же время, с 7 марта Банк России увеличил сумму приобретения валюты для Министерства финансов примерно в полтора раза – до 18,3 млрд. рублей. Однако, по мнению экспертов Райффайзенбанка, в марте это не скажется на курсе доллара против рубля, так как ожидается довольно значительный приток валюты в страну. А вот в затем в банке не исключают роста курса доллара, причем, довольно значительного – до 76 рублей за доллара в случае принятия новых санкций.

Минэкономразвития РФ на прошедшей неделе сообщило о повышении своего прогноза в отношении среднего курса доллара на 2019 год с 63,9 рублей за доллар до 66,4 рублей. Этот прогноз имеет не больше смысла, чем прогноз курса белорусского рубля в финансовой программе по бюджету, но само изменение символично. Оно означает, что правительство РФ не против ослабления российского рубля.

На текущей неделе, если не произойдет каких-либо экстраординарных политических событий, курс доллара на Московской бирже будет колебаться, по-видимому, в рамках бокового коридора, то есть в среднем его изменение по итогам недели окажется близким к нулю.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, если сделанные прогнозы сбудутся, на то можно ожидать, что курс доллара на БВФБ может примерно с равной вероятностью увеличится или снизится на доли процента на фоне уменьшения курса евро.

Прогноз на понедельник 11 марта

Резкие колебания курса евро по отношению к доллару на рынке форекс, произошедшие 7-8 марта, не были учтены на торгах валютами на БВФБ, так как 8 марта в Беларуси был выходным днем. Поэтому они должны проявиться в понедельник 11 марта. За неучтенный период времени курс евро на рынке форекс снизился примерно на 0,6%, достигнув в конечном итоге 1,1235 долларов за евро.

На Московской бирже во второй половине четверга 7 марта курс доллара резко колебался, но в итоге вырос всего примерно на 0,1% и составил 65,98 рублей за доллар.

Таким образом, можно ожидать, что 11 марта торги на БВФБ откроются ростом курса доллара на доли процента на фоне немного большего снижения курса евро.