Полузащитник сборной Албании пополнит состав минского «Динамо»
- 9.03.2019, 9:15
23-летний хавбек находился на просмотре в столичной команде.
Албанский полузащитник Энис Гавазай в ближайшее время подпишет контракт с минским "Динамо".
Об этом сообщает "Белорусский футбол" со ссылкой на агента футболиста.
23-летний хавбек находился на просмотре в столичной команде. В минувшем сезоне Гавазай выступал за "Енисей". Также футболист выступал за бельгийские клубы "Гент" и "Руселаре" и албанский "Скендербеу".