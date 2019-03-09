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Полузащитник сборной Албании пополнит состав минского «Динамо»

  • 9.03.2019, 9:15
Энис Гавазай

23-летний хавбек находился на просмотре в столичной команде.

Албанский полузащитник Энис Гавазай в ближайшее время подпишет контракт с минским "Динамо".

Об этом сообщает "Белорусский футбол" со ссылкой на агента футболиста. 

23-летний хавбек находился на просмотре в столичной команде. В минувшем сезоне Гавазай выступал за "Енисей". Также футболист выступал за бельгийские клубы "Гент" и "Руселаре" и албанский "Скендербеу".


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