Полузащитник сборной Албании пополнит состав минского «Динамо» 9.03.2019, 9:15

Энис Гавазай

23-летний хавбек находился на просмотре в столичной команде.

Албанский полузащитник Энис Гавазай в ближайшее время подпишет контракт с минским "Динамо".

Об этом сообщает "Белорусский футбол" со ссылкой на агента футболиста.

23-летний хавбек находился на просмотре в столичной команде. В минувшем сезоне Гавазай выступал за "Енисей". Также футболист выступал за бельгийские клубы "Гент" и "Руселаре" и албанский "Скендербеу".