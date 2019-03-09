Обычный день белорусского соцработника 2 9.03.2019, 9:30

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ФОто: bobruisk.ru

Соцработник – профессия не для слабонервных.

Рабочий день социального работника начинается в 8 утра, а заканчивается часто и в 8, и в 9 вечера.

За день приходится «пробегать» по 10 км и больше, часто еще и с сумкой до 7 кг весом. «К вечеру иногда просто падаешь от усталости», – говорит в интервью «Вечернему Бобруйску» социальный работник из Бобруйска Марина Карцева.

Социальный работник территориального Центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бобруйска Марина Карцева

ФОто: bobruisk.ru

Марина Карцева почти 18 лет выполняет обязанности социального работника в территориальном центре соцосблуживания населения Ленинского района.

До этого пять лет была бухгалтером в этой организации.

Мы встретились с Мариной Ивановной в 8 утра в центре соцобслуживания на ул. К. Либкнехта, 58. Обычно она начинает свой рабочий день с обзвона подопечных: интересуется, как они себя чувствуют, договаривается, в какое время лучше подойти, что купить в магазине.

…И «полетели»!

Первое, что удивило: скорость, с которой ходит социальный работник. Журналиста тоже, вроде, ноги кормят, но мне, признаюсь, трудно было за ней угнаться.

Оказывается, на каждого подопечного соцработнику отведен лимит времени – 1 час 50 минут, это с учетом дороги, визита в магазины и непосредственно помощи на дому. А у Марины Ивановны на обслуживании – десять пожилых граждан, и все они живут в разных частях Ленинского района: на улицах К. Маркса, Урицкого, Гоголя, на Форштадте, в центре города.

– Каждый день человек пять «обеспечено», – смеется Марина Ивановна.

Марина Карцева обходит подопечных в любую погоду

ФОто: bobruisk.ru

«Кроме Марины, помочь некому»

Первая точка нашего маршрута – частный дом на улице К. Маркса, где живет 82-летняя пенсионерка Анна Иосифовна Калиниченко. По пути заходим в магазин «Перекресток» на Интернациональной за продуктами, а за яйцами идем в киоск у вокзала.

– Продукты мы покупаем где подешевле, на акциях, – поясняет Марина Ивановна. – Пенсионеры бережно относятся к своим деньгам.

По словам соцработника, обычно приходится покупать еду, лекарства, бытовую химию. Есть ограничение по весу сумки – не более семи килограмм.

Марина Ивановна обычно покупает пенсионерам еду, лекарства, бытовую химию

ФОто: bobruisk.ru

От вокзала минут 20 быстрым шагом, и мы на месте. Марина Ивановна выкладывает на стол продукты, предъявляет бабушке чеки.

Затем быстро наносит в дом дрова с улицы, измеряет Анне Иосифовне давление, напоминает о приеме лекарств, назначенных доктором. Обычно по этому адресу соцработник еще убирает, но как раз накануне она навела здесь полный порядок, и все еще чистенько.

И обязательным «пунктом программы» является общение с подопечным. Многие пожилые люди чувствуют себя одинокими, и им необходимо поговорить. Анна Иосифовна и нам вкратце поведала историю своей нелегкой жизни.

Пенсионерка Анна Иосифовна Калиниченко живет в частном доме на улице К. Маркса

ФОто: bobruisk.ru

Раньше она трудилась на заводе ТДиА в «горячем» цеху. В 50 лет вышла на пенсию и до 70-ти работала в школе гардеробщицей и уборщицей. Сейчас живет одна, ее 86-летний супруг умер. У женщины две дочери. Одна живет в Днепропетровской области и приезжает редко, вторая – рядом, во времянке, но после того как погибла ее дочь (внучка Анны Иосифовны), женщина заболела и вот уже восемь лет парализована. За ней смотрит гражданский супруг. У погибшей внучки остались двое маленьких сыновей...

– Так что помочь мне, кроме Марины, некому, – подытожила Анна Иосифовна.

Марина Ивановна наносит в дом дрова с улицы, измеряет Анне Иосифовне давление, напоминает о приеме лекарств, назначенных доктором

ФОто: bobruisk.ru

Когда дети заняты, спасает социальная служба

Далее направляемся к Наталии Дивош, которая живет в многоэтажке на Советской. По пути заходим в магазин «Виталюр» и покупаем необходимые продукты. Наталия Алексеевна встречает социального работника с радостью.

– Побольше бы таких людей у нас было, дай бог ей здоровья, – говорит она. – Я сама больше десяти лет работала санитаркой в больнице, около девяти лет смотрела за больной мамой, так что, знаю, как это тяжело.

Наталия Дивош живет в многоэтажке на Советской

ФОто: bobruisk.ru

По этому адресу Марина Карцева выполняет примерно те же услуги, что и в предыдущем случае. Наталия Алексеевна тоже любит поговорить с социальным работником о жизни, человек она общительный.

У нее есть дочь, зять и внук в Бобруйске. К ней они, конечно, заходят, но делать это ежедневно не получается: днем – работа, вечером – уроки. Пожилая женщина на жизнь не жалуется, она очень позитивный и жизнелюбивый человек, несмотря на то, что тяжело болеет и передвигается только с помощью ходунков.

На улице Мира в многоэтажке живет Александр Николаевич Егоров. Мужчине всего 67 лет, раньше он работал начальником цеха на «Белшине», но около года назад упал и получил перелом шейки бедра. Сейчас передвигается на костылях, а поскольку живет один, помощь соцработника ему тоже нужна. Дети и внуки заходят тоже, но они ведь не могут находиться постоянно возле отца.

Александру Егорову 67 лет, раньше он работал начальником цеха на «Белшине»

ФОто: bobruisk.ru

Марина Ивановна приносит Александру Николаевичу продукты из магазина «Мяснов» и рынка «На Красноармейской».

Около часа дня мы расстаемся с Мариной Карцевой, а она спешит к еще четверым своим подопечным.

За этот день Марина Ивановна посетила семь подопечных, на карте – маршрут ее движения

ФОто: bobruisk.ru

Соцработник – профессия не для слабонервных

Мы попросили Марину Карцеву вкратце описать сложности и радости своей работы.

1. Трудно не сопереживать.

– Поначалу я очень близко принимала все к сердцу, а сейчас выслушиваю бабушку внимательно, сопереживаю, но как только закрыла дверь ее дома, весь негатив забыла. В следующий раз прихожу, дверь открываю и сразу все вспоминаю. Потому что нельзя это нести в свою семью.

К слову, у Марины Ивановны есть супруг и 21-летний сын, который живет и работает в Гомеле. А еще она нашла способ снятия стресса после рабочего дня: вяжет, занимается бисероплетением.

2. Нелегко физически.

– За день как набегаешься – десять км, да еще и с сумкой в семь кг – к вечеру просто падаешь от усталости.

На каждого подопечного соцработнику отведен лимит времени – 1 час 50 минут, это с учетом дороги, визита в магазины и непосредственно помощи на дому

ФОто: bobruisk.ru

3. Ненормированный рабочий день.

– Бывает сложно уложиться в установленный лимит времени. К примеру, когда человек чувствует себя плохо, нужно вызвать и дождаться «скорую», потом еще какое-то время побыть рядом. Поэтому порой рабочий день вместо 19 часов заканчивается в 20, 21. И тогда просто не хватает моральных и физических сил на то, чтобы еще и дома убирать и готовить.

4. Получаешь удовольствие от того, что кому-то помог.

– Особенно если человек приветливый, добродушный, уходишь от него счастливым.

5. Это прекрасный урок жизни…

– … И ежедневный тренинг по психологии. Понимаешь, что всегда есть какая-то отправная точка всего, что в последующем происходит в жизни. Еще очень интересно анализировать, как характер человека влияет на его жизнь. Занятно подмечать, как работа влияет на характер человека. Сам он обычно этого не видит. Например, был у меня один подопечный, его уже нет в живых, который в свое время был военным, работал в штабе, писал директивы. У него были подчиненные, посыльные. И он ко мне относился как к посыльной, и к соседке своей тоже, которая ему помогала. Соответственно и люди к нему относились – по своей воле общаться с ним не хотели.

А кто-то любил себя всю жизнь, жил ради собственного удовольствия, и на старости лет оказался никому не нужным.

Но есть среди наших обслуживаемых и много добрых, отзывчивых людей, которые всю жизнь отдавали себя близким, родным. И таких судьба иногда не щадит: у кого дети умерли, у кого живут далеко, а если и рядом, то не имеют возможности уделять престарелым родителям много внимания. Но таким людям и помогать в радость.