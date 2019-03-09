Троянский конь 1 Юрий Христензен

9.03.2019, 10:13

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Кто может стать потенциальной "великой целью" Кремля?

Некоторые социологи и политологи видят сходство между падением рейтинга власти в России и ситуацией 2013 года. Те, кто постарше, говорят, что схожие события они наблюдали накануне распада СССР. Самое интересное, что и те и другие могут быть правы. В 2013 году известные российские эксперты тоже говорили о предкризисном состоянии страны и тоже приводили сравнение с последними годами существования Советского Союза.

Михаил Дмитриев - доктор экономических наук, бывший Первый заместитель министра экономического развития РФ, октябрь 2013 года:

"Я думаю, что свободы маневра у властей практически не осталось. Единственный способ быстро изменить ситуацию - это девальвация рубля. Но это очень болезненное лекарство, которое может оказаться почти хуже самой болезни, поэтому власти пока боятся его применять".

Игорь Шувалов - кандидат юридических наук, бывший Первый вице-премьер правительства РФ:

"Самый тяжелый период был в начале 2015 года, когда все сложилось в один момент и нам говорили, что будет крах. А за два года до этого наши ученые уже описывали, что мы уже почти в той же зоне, где СССР был перед распадом и, если правительство совершит еще один-два шага, то мы в принципе неминуемо повторим тот же самый сценарий".

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О том, как в Кремле выходили из предкризисной ситуации 2013 года есть еще одна интересная цитата кандидата экономических наук Константина Ремчукова:

"Вот представим себе, что у нас бы не было Крыма, не было Донбасса, не было бы Сирии. Вот какая была бы повестка, интересно? Мы бы барахтались в кризисе, поскольку мы понимаем, что кризис этот не следствие санкций, потому что замедление экономического роста было уже в 2013 году, то есть до Крыма".

Получается, экономический кризис в 2014 году все равно бы случился. А внешнеполитические авантюры лишь позволили сгладить эффект от непопулярных мер. Вспомните, как смеялись "Искандеры". Как в Кремле буквально вымаливали санкции. Им нужно было переложить ответственность за будущий кризис на внешнего врага. Показать населению внешнюю причину, которой вызваны все беды россиян.

И это сработало. Антикризисные меры, включая обесценивание национальной валюты, конфискацию пенсионных накоплений, санкции против импортных продуктов, ограничение отдыха и покупки недвижимости зарубежом, прошли не на фоне протестов, а на фоне объединения населения вокруг национального лидера. Подобное наблюдалось на начальном этапе многих войн, когда снижение благосостояния сопровождалось ростом рейтинга власти.

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Если сегодня ситуация в России действительно напоминает 2013 год - экономика не растет, рейтинг власти падает - тогда резонно предположить, что для выхода из кризиса в Кремле могут снова попытаться использовать успешную модель 2014 года. Перевести стрелки на внешнего врага и под шумок провести новый этап непопулярных реформ. Для этого нужно не так много - всего лишь развязать новую политическую авантюру.

Масштаб новой авантюры должен быть достаточным, чтобы население забыло про повышение пенсионного возраста и снова сплотилось вокруг национального лидера. Должна появиться новая великая цель и новый враг, на которого можно переложить ответственность. Вроде бы ничего сложного, если бы не одно но: великие цели требуют нарастания эскалации. Привычной защиты от террористов, или нового "русского мира" на этот раз может не хватить.

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В 2013 году, накануне реализации Кремлем прошлой "великой цели", вышел доклад Начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В нем описывалась доктрина гибридной войны, которую США якобы ведут против России. С инфографикой и описанием конкретных этапов военных действий. Все бы ничего, но ровно через год все описанное в докладе произошло на Юго-Востоке Украины под управлением офицеров Генштаба ВС РФ.

На днях вышел новый доклад Герасимова. В документе говорится о разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "троянский конь". Суть её заключается в активном использовании "протестного потенциала пятой колонны" для дестабилизации жертвы. Не знаю, какой стране готовиться в этот раз, но я бы рекомендовал изучить доклад всем, кто может стать потенциальной "великой целью" Кремля.

Юрий Христензен, kasparov.ru