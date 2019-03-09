Почему «врут» электронные табло на минских остановках? 9.03.2019, 10:38

Фото: tut.by

Чиновникам «не хватает технологий».

Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов в интервью газете «Вечерний Минск» пояснил, почему электронные табло на остановках не всегда показывают правильное время, оставшееся до прибытия транспорта.

— Эта проблема связана с техническими сложностями, — говорит Валерий Шкуратов.

По его словам, технология процесса примерно такая: когда табло показывает «меньше 1 минуты», это значит, что автобус находится в пределах одной-двух остановок. Но на этом отрезке пути он вполне может попасть в пробку или ДТП. Однако система все равно считает по алгоритму, что при средней скорости 15 км/ч через минуту автобус должен быть на остановке.

— К сожалению, у нас пока не хватает технологий, чтобы в таких случаях учитывать простои, оперативно отрабатывать их сервером и передавать на информационное табло. Так что, пока не обеспечим бесперебойное движение транспорта, проблема останется. Работаем над этим вопросом, — отметил Шкуратов.